유럽 내 첫 통합 셀 생산해 기술 자립 그룹 내 수요 50% 담당…내년 출시 모델 적용 스페인·캐나다에 차기 셀 생산 공장 건설

[헤럴드경제=권제인 기자] 폭스바겐그룹이 설립한 배터리 셀 제조사 파워코는 17일(현지시간) 독일의 잘츠기터 기가팩토리를 가동하고, 첫 번째 유럽산 통합 셀 생산을 시작했다. 파워코는 배터리 셀의 설계·개발·생산에 이르는 전 과정을 최초로 유럽 내에서 일괄 수행함으로써 기술적 자립성을 강화하게 됐다.

생산된 셀은 폭스바겐그룹 산하 브랜드들로 공급되어 최종 주행 테스트를 거치게 되며, 내년 출시 예정인 폭스바겐, 스코다, 세아트·쿠프라의 ‘도심형 전기차 패밀리’ 모델에 최초로 적용될 예정이다.

올리버 블루메 폭스바겐그룹 최고경영자(CEO)는 “잘츠기터에 위치한 파워코 기가팩토리는 유럽의 기술력을 입증하는 강력한 신호탄이자, 글로벌 자동차 기술 리더로 나아가는 그룹 여정에서 핵심 기반”이라며 “그룹은 유럽 자동차 제조사 가운데 최초로 자체 배터리 셀 개발과 생산 체계를 구축했고, 이는 글로벌 경쟁 환경 속에서 그룹의 입지와 독립성을 확고히 하는 중요한 진전”이라고 말했다.

폭스바겐그룹 내에서 파워코는 향후 통합 셀 수요의 약 50%를 담당할 것으로 예상되며, 나머지 절반은 외부 공급업체가 맡게 된다. 표준화된 셀 아키텍처는 전 세계 모든 브랜드와 지역에 걸쳐 적용이 가능해 비용 경쟁력을 제공한다. 또한 리튬인산철(LFP)부터 니켈·망간·코발트(NMC), 전고체에 이르기까지 주요 셀 기술을 모두 아우를 수 있다.

폭스바겐그룹은 첫 통합 셀이 NMC 기술을 기반으로 하며, 볼륨 세그먼트에서 가장 높은 성능을 갖춘 배터리 셀 중 하나로 평가된다고 설명했다. 기존 셀 대비 에너지 밀도가 약 10% 향상됐으며, 폭스바겐의 새로운 셀-투-팩 배터리 시스템과 완전하게 연동되어 주행거리, 효율성, 성능 측면에서 이점을 제공한다. 파워코는 이번 잘츠기터 생산분을 시작으로, 향후 LFP 기술이 적용된 통합 셀 등 다양한 파생 모델도 차례대로 선보일 예정이다.

토마스 슈말 폭스바겐그룹 기술 담당 이사회 멤버는 “그룹은 파워코를 통해 배터리 기술 분야의 노하우를 지속적으로 확장하고 있다”며 “새로운 배터리 시스템과 결합된 ‘잘츠기터산’ 통합 셀은 고객들에게 실질적인 기술적 도약을 선사한다”고 강조했다.

파워코 통합 셀의 생산 규모는 내년부터 단계적으로 확대될 예정이다. 첫 단계로 잘츠기터에서는 연간 최대 20기가와트시(GWh) 규모의 생산 능력을 구축하고, 필요에 따라 최대 40GWh까지 확장할 수 있다.

잘츠기터 공장은 스페인 발렌시아와 캐나다 세인트 토마스에 조성될 파워코 기가팩토리를 이끄는 리드 플랜트 역할을 맡게 된다. 세 곳의 공장 모두 파워코의 표준 공장 콘셉트를 기반으로 운영되며, 잘츠기터에서 축적된 경험과 노하우는 두 공장에 그대로 이전될 예정이다. 이에 따른 기술 및 인력 교류도 이미 진행 중이다.

이와 함께 잘츠기터의 연구개발 센터도 지속해서 확대하고 있다. 2022년부터 실험실, 테스트 및 개발 역량을 전략적으로 강화해 왔으며, 현재 추가 시험장이 건설 중으로 2026년 초 가동을 목표로 하고 있다. 이에 따라 잘츠기터는 유럽을 대표하는 배터리 허브로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있다.

프랑크 블로메 파워코 SE CEO는 “불과 3년 만에 우리는 완전히 새로운 회사를 설립하고, 경쟁력 있는 제품을 개발했으며, 셀 공장과 공급망까지 구축했다”며 “동시에 스페인과 캐나다에서는 차기 셀 공장을 건설 중으로, 한마디로 우리는 결과로 증명하고 있다”고 말했다.

잘츠기터 기가팩토리는 저탄소 배터리 셀 생산 성과도 강조했다. 전체 생산 과정은 풍력과 태양광 등 재생 에너지로 운영되며, 에너지 소모가 큰 클린룸과 건조 공정 역시 처음으로 친환경 전력을 사용한다. 잘츠기터 기가팩토리는 기존의 유사한 전통적 공장 대비 연간 최대 11만5000톤의 이산화탄소 배출을 감축할 수 있다.

더불어 설비와 건물 모니터링을 통해 수집되는 수천 개의 데이터 포인트는 전 과정에서 거쳐 완전한 추적 관리를 가능케 하며, 인공지능(AI) 기반 품질 관리의 토대가 된다.