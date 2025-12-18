[헤럴드경제=문영규 기자] 개그우먼 박나래가 매니저 갑질, 불법 의료행위 등 최근 제기된 여러 논란에 해명하며 대처에 나선 가운데 이지훈 법무법인 로앤모어 대표 변호사가 “사리분별, 문제의식이 없다”며 강하게 비판했다.

50.9만 명의 구독자를 보유한 이지훈 변호사는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 ‘아는 변호사’에 ‘지팔지꼰 지인지조의 정석 박나래, 이것이 바로 나래식? (지 팔자 지가 꼬고, 지 인생 지가 조져버렸습니다)’라는 제목의 영상을 게재했다.

이 변호사는 “박나래의 삶을 살아가는 방식을 줄여서 ‘나래식’이라고 부르겠다”며 “지난주 박나래는 일이 깔끔하게 해결될 때까지 활동 중단을 선언했고, 그 근거로 전 매니저들과 오해가 쌓였으나 만나서 풀었다는 입장문을 냈다”고 설명했다.

그는 “이런 식으로 하면 안 된다. 사안의 엄중함을 모르고 얼렁뚱땅 넘어가려 하면 문제가 더 커진다”면서 “전 매니저들에게 ‘가족처럼 지낸다’고 했는데, 일하러 만난 관계에서 가족을 운운하는 건 말이 안 된다. 사리분별이 없는 것”이라고 지적했다.

그러면서 “박나래는 문제의식이 없다. ‘오해가 쌓였다’고 표현하는데, 그런 인식으로는 문제를 해결할 수 없다”며 “자신이 겪고 있는 일이 어느 정도로 중대한지 모른다. 뇌가 기능을 멈췄다고밖에 볼 수 없다”고 했다.

“와인잔 던져 다쳤다면 특수상해 될 수 있어”

와인잔을 던진 사건과 관련해 법적으로 쟁점이 될 수 있는 문제들도 짚었다.

이 변호사는 “고소된 내용 중에는 와인잔을 던져 매니저가 다쳤다면 특수상해 문제가 될 수 있다”며 “오해가 쌓여서 특수상해가 생기는 건 아니지 않느냐”고 반문했다.

그러면서 “주변에 조언을 구할 사람도 없었던 것 같다”고 했다.

전 매니저들과의 만남이 오히려 사태를 악화시켰다는 평가도 내놓았다.

이 변호사는 “매니저들이 분노한 지점은 오해와 불신을 풀지 못했다는 것”이라며 “만나긴 만났지만 염장만 지른 셈”이라고 지적했다.

박나래가 밝힌 “동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다”는 표현에 대해서도 “민폐가 아니라 피해자가 있는 행위”라며 “불법 행위를 실수처럼 넘기려 하면 문제를 풀 수 없다”고 선을 그었다.

그는 “화해한 적이 없는데 가해자가 화해했다고 발표하면, 될 화해도 물 건너간다”며 “피해자들은 함부로 건드리면 안 된다. 그래서 전 매니저들이 반격에 나선 것”이라고 분석했다.

“연신 사과해도 부족할 판에 노래방 가자니…”

박나래가 합의 과정에 음주 상태로 노래방에 가자고 했다는 얘기를 들었다며 ‘황금같은 기회를 날렸다’고 지적하기도 했다.

이 변호사는 “사과는 한 번 하는 것이고, 합의 시도도 단 한 번뿐이다. 흥정하는 게 아니다”라며 “그 황금 같은 기회를 허투루 써버렸다”고 했다.

또 “술을 마실 것 같으면 합의 자리에 가지 말고 대리를 시켰어야 한다”며 “납작 엎드려 연신 사과해도 부족할 판에 술 마시고 옛날 얘기하고 노래방 가자는 건 제 정신이 아니다”라고 비판했다.

이 변호사는 “노래방 갈 때가 아니라 피해자의 마음을 풀어줘야 할 때였다”며 “결국 총체적 난국이 됐고, 마지막은 법적으로 해결하자는 말로 끝났다”고 정리했다.

박나래 “법적 절차 진행 중”

박나래는 방송활동 중단 선언 8일 만인 지난 16일 한 유튜브 채널에 출연해 “법적 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.

그는 “최근 제기된 사안들로 인해 많은 분들에게 걱정과 피로를 드린 점 무겁게 받아들이고 있다”며 “이 문제들로 인해 내가 하던 모든 프로그램들에서 자진 하차했다”고 전했다.

이어 “현재 제기된 사안들도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중”이라며 “그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다. 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인돼야 할 문제라고 판단했다”고 했다.

그러면서 “이 선택은 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적인 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단”이라며 “현재 수많은 얘기들이 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아니다”라고 강조했다.

그는 “당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다. 제 자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠다”며 “더 이상의 논란을 만들지 않기 위해 이 영상 이후로는 관련 말씀을 드리지 않도록 하겠다”고 밝혔다.

박나래를 둘러싼 고소·고발 사건은 총 6건이다. 5건은 박나래가 피고소인 신분이며 1건은 박나래 측이 제기했다.

박나래의 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘과 폭언, 특수 상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 특수상해, 허위 사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 혐의로 박나래를 강남경찰서에 고소했다. 박나래는 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소했다.

의료 면허가 없는 이른바 ‘주사이모’에게 링거 주사를 맞고 전문의 처방이 필요한 향정신성 의약품을 제공받았다는 의혹으로도 고발됐다. 경찰은 관련 인물들에 대해서도 사실관계를 확인하고 있다.