관련 상임위 총출동…“근몬 문제 파헤칠 것”

[헤럴드경제=정석준 기자] 더불어민주당이 쿠팡을 대상으로 유관 상임위가 모두 참여하는 연석 청문회를 추진하기로 했다. 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장의 계속되는 불출석 탓에 개인정보 유출 사태 관련 국회 청문회나 국정감사가 맹탕이란 지적이 나온 이후다.

김현정 원내대변인은 18일 국회에서 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 “국정조사도 검토했지만, 준비에 한 달이 걸린다”며 “쿠팡 문제는 적시성이 필요한데 청문회를 하면 그 시간을 단축할 수 있다”고 추진 배경을 설명했다.

연석 청문회에는 과학기술정보방송통신위원회와 함께 국토교통위, 정무위, 기후에너지환경노동위가 참여할 예정이다.

김 원내대변인은 “쿠팡의 심야배송, 노동자 산업재해, 퇴직금 미지급 등 여러 문제를 총망라해 청문회를 함으로써 쿠팡의 근본 문제를 파헤치겠다”며 청문회를 통해 재발 방지책을 마련하고 책임을 명확히 묻겠다고 강조했다.

그는 국민의힘이 위원장을 맡고 있는 정무위와 관련, “국민의힘도 쿠팡에 대해 문제의식을 갖고 있고 김범석 (쿠팡Inc 의장) 고발은 같이 의결해 협조해주지 않을까 기대한다”고 말했다.