개발과정에 1000여개 시나리오 검증 편리한 운전성·모듈형 플랫폼 등 호평 “전기 밴 시장 새로운 장 여는 모델”

기아는 자사 최초 전동화 목적기반모빌리티(PBV) ‘더 기아 PV5’가 유럽의 유력 매체 일렉트리파잉닷컴, 뉴스 UK, 파커스가 각각 주관한 어워즈에서 모두 ‘올해의 밴’에 선정됐다고 18일 밝혔다.

PV5는 일렉트리파잉닷컴 어워즈에서 “전기 밴 시장에 새로운 장을 여는 모델”이라는 평가와 함께 ‘올해의 밴’으로 선정됐다.

일렉트리파잉닷컴은 실사용성과 경제성을 중심으로 차량을 평가하는 전동화 모빌리티 전문 매체로, 심사위원단은 PV5의 편리한 운전성과 모듈형 플랫폼, 컨버전 용이성 등 고객 중심의 가치를 높게 평가했다.

또한, PV5는 영국에서 가장 영향력 있는 미디어 그룹 중 하나인 뉴스 UK가 주관한 ‘2025 뉴스 UK 모터 어워즈’에서 경제적인 운용 비용과 실용적 기능을 바탕으로 “유럽 경상용차 시장의 혁신을 선도할 모델”이라는 평가 속에 ‘올해의 밴’에 선정됐다.

아울러 영국 대표 자동차 매체인 파커스의 ‘2026 파커스 밴 & 픽업 어워즈’에서는 넉넉한 주행거리, 우수한 적재 편의성, 넓은 실내 공간으로 호평받아 ‘올해의 밴’과 ‘최고의 전동화 밴’ 2관왕을 차지했다.

이로써 PV5는 지난달 경상용차 업계 최고 권위의 ‘2026 세계 올해의 밴’을 심사위원단 전원 일치로 수상한 이래, 유럽 주요 어워즈를 석권했다.

기아는 PV5의 장점으로 고객 중심의 목적 기반 설계가 반영된 기술력을 꼽았다. 기아는 전 세계 100여 개 고객사 등 여러 분야의 잠재 고객을 PV5 개발 과정에 참여시켜 1000여 개의 시나리오를 검증했으며, 이를 통해 ▷PBV 전용 전동화 플랫폼 ‘E-GMP.S’ ▷플렉시블 바디 시스템 ▷AAOS 기반 PBV 전용 인포테인먼트 시스템 등 차별화된 기술을 개발 및 적용했다.

이 외에도 기아는 PV5에 다중 충돌방지 자동 제동, 차로 이탈방지 보 조, 페달 오조작 안전 보조 등 실제 업무 환경에서 위험을 줄이는 주행 보조 및 안전 사양을 폭넓게 적용했으며, 기아 제뉴인 액세서리와 기아 애드기어 등 다양한 커스터마이징 용품을 운영해 고객 맞춤 활용성을 극대화했다.

이와 같은 상품성을 바탕으로 PV5는 출시 전인 지난해 영국 전문지 ‘왓 밴’으로부터 ‘주목해야 할 차’로 선정된 바 있으며, 최근에는 탑기어 ‘올해의 패밀리카’와 왓 밴 ‘올해의 밴’을 잇달아 수상하는 영예를 안았다.

또한 PV5 카고 모델은 ‘유로 NCAP 상용 밴 평가’에서 최고 등급인 별 다섯을 획득했으며, 지난 10월에는 최대 적재중량 상태에서 1회 충전 주행거리 693.38㎞를 달성해 기네스 세계 기록에 등재됐다.

기아는 올해 국내 및 유럽 시장에 PV5 카고 롱과 패신저 5인승 모델을 출시했으며, 내년부터 ▷라이트 캠퍼 ▷카고 하이루프 ▷오픈베드 등 다양한 파생 모델과 패신저 6·7인승 모델을 선보일 예정이다.

김상대 기아 PBV비즈니스사업부 부사장은 “기아의 고객 중심 경영철학과 봉고로부터 이어온 실용성이 집중된 PV5가 전 세계에서 우수성을 입증받은 것이 자랑스럽다”며 “앞으로 PV5의 다양한 파생 모델을 차례대로 선보이고, 고객의 목소리를 지속 수렴하고 반영해 모빌리티 혁신을 선도할 것”이라고 말했다. 권제인 기자