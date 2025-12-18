‘기억하라 12·29’…희생자 추모 및 유가족 애도 20일 보신각서 시작 29일 무안공항서 공식 추모식

[헤럴드경제=나은정 기자] 전남 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 참사 1주기를 맞아 서울과 광주·전남 등지에서 시민추모대회가 열린다.

국토교통부는 희생자를 추모하고 유가족의 마음을 위로하며 진상규명과 항공 안전사고 재발 방지를 다짐하는 의미를 담아 ‘12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회’와 함께 추모행사를 연다고 18일 밝혔다. ‘기억하라 12·29’를 주제로 개최될 이번 행사의 세부 계획은 유가족 의사를 반영해 국토부와 지방자치단체 등이 마련했다.

오는 20일 오후 2시 서울 종로구 보신각에서는 ‘전국 시민추모대회’가, 오는 27일 오후 2시 광주 동구 5·18민주광장에서는 ‘광주·전남 시도민추모대회’가 진행된다.

유가족의 치유를 위한 행사도 별도로 마련된다. 24일에는 무안공항에서 ‘유가족의 밤’이 열리고, 28일에는 ‘추모의 밤’ 행사가 이어질 예정이다. 이와 함께 유가족이 직접 ‘추모버스’를 타고 서울과 인천, 부산 등 주요 도시를 돌며 참사의 의미를 알리고 시민들과 추모의 시간을 갖는다.

국민 누구나 참여할 수 있는 추모 공간도 운영된다. 오는 22일부터 29일까지 김포·인천공항을 비롯해 서울역과 용산역, 광주송정역, 전남도청, 광주 전일빌딩 등 주요 거점에 ‘디지털 분향소’가 설치된다. 무안공항에서는 22일부터 28일까지 사고 현장을 둘러보며 희생자를 기리는 ‘순례길 프로그램’이 운영되며, 공항 곳곳에 참사 당시 기록 사진과 추모 전시물도 전시된다.

참사 1주기인 29일 오전에는 무안공항에서 정부와 국회, 유가족, 사고 수습 참여자, 일반 시민 등 약 1200명이 참석한 가운데 공식 추모식이 진행된다. 추모식은 사고 발생 시각인 오전 9시 3분에 맞춰 광주와 전남 전역에서 1분간 동시에 추모사이렌이 울리며 시작한다. 참여 신청은 홈페이지를 통해 가능하다.

김윤덕 국토부 장관은 “다시는 같은 비극이 반복되지 않도록, 이번 추모행사를 항공 안전의 기본을 세우는 이정표로 삼겠다”며 “국가가 끝까지 책임을 다한다는 자세로 애도와 기억을 넘어 성찰과 다짐으로 이어지는 추모의 장이 될 수 있도록 유가족, 유관기관과 함께 추모행사를 준비하겠다”고 말했다.