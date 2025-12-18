[헤럴드경제=임세준 기자] 배경훈(왼쪽) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 최태원 대한상공회의소 회장이 18일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 CEO 조찬간담회에서 악수를 하고 있다.


