과기부 ‘AI반도체 산업 도약 전략’ 발표 2030년 목표로 K-엔비디아 기업 육성 국산 NPU 개발부터 수요창출까지 지원

정부가 ‘K-엔비디아’를 육성한다. 2030년까지 인공지능(AI) 반도체 유니콘 기업 5개와 기술 선도 강소기업 5개를 만든다는 전략이다. 국산 AI 반도체를 국가 AI 전환을 뒷받침하는 핵심 인프라로 보고, 기술 개발부터 수요 창출, 투자·인재 육성까지 전 주기를 지원한다.

과학기술정보통신부는 18일 ‘AI반도체 산업 도약 전략’을 통해 10개 이상의 K-엔비디아를 육성하겠다고 밝혔다.

피지컬 AI 시장에서 주목받는 신경망처리장치(NPU) 기반 국산 AI 반도체를 활용해 상용화의 마중물을 댈 수 있는 대형 연구개발 사업을 추진하며 AI 시대 트래픽 폭증과 초저지연 환경 요구에 대응하는 통신 성능 향상에 나선다.

▶국산 NPU ‘K-엔비디아’ 육성=정부는 추론·피지컬 AI 분야에 강점을 가진 국내 NPU를 2030년까지 엔비디아 등 해외 GPU 대비 2배 이상의 전력 효율성을 갖춘 AI 반도체 서버로 고도화한다는 계획을 세웠다.

NPU를 자유로이 가동할 시스템 소프트웨어를 오픈소스로 개발해 엔비디아 쿠다(CUDA)에 대응하는 개방형 ‘K-NPU’ 소프트웨어 생태계를 구축한다.

정부는 공공 기관 시범 구매 등 국산 NPU가 공공 조달 체계에 뛰어들도록 하고 자동차, 사물인터넷(IoT)·가전, 기계·로봇, 방산 등 주력 분야에서 온디바이스 AI 반도체 상용화 기술 개발을 지원한다. 수요 기업과 팹리스·파운드리 기업이 공동 개발과 실증에 나서도록 돕는다는 구상이다.

많은 투자금이 드는 AI 반도체 개발을 위해 국민성장펀드와 연계한 대규모 투·융자와 초기 스타트업 장기 지분 투자가 시행된다. 아울러 NPU 기반 AI 컴퓨팅 인프라·설비 투자에 나서는 기업에 세액 공제 혜택을 주기로 했다.

▶‘AI G3 강국 도약’ 뒷받침 ‘AI 고속도로’ 완성 전략 공개=과기부는 ‘AI 고속도로’ 완성 계획도 공개했다. 이는 ‘AI G3 강국 도약’을 뒷받침하는 네트워크 종합 전략이다.

세계 최고 수준의 초지능·초성능 네트워크를 구축하고 ‘6G·AI 네트워크 산업 1등 국가’라는 목표와 함께 추진 방향을 제시했다. 과기정통부는 전략 이행을 위해 내년 네트워크 기술 개발부터 실증·사업화까지 2900억원을 투자하고, 이를 확대해나갈 방침이다.

과기정통부는 우선 AI 시대 트래픽 폭증, 초정밀 제어 필요성과 같은 문제에 선제 대응키로 했다. 이를 위해 이동통신 인프라는 2030년 6G 이동통신 상용화와 지능형 기지국(AI-RAN)을 전국에 구축·확산하는 것을 목표로 삼았다.

구체적으로 2030년 전국 산업·서비스 거점에 6G 기반 AI 랜을 500개 이상 설치할 예정이다. AI 랜은 AI를 활용한 고효율·저전력 통신을 제공하는 장점이 있다.

또한 LTE·5G 주파수를 함께 사용하는 비단독모드(NSA) 방식의 5G를 내년 중 5G 단독모드(SA)로 전면 전환해 이동통신망 지능화와 다양한 혁신 서비스 발전을 촉진키로 했다.

아울러 전국 주요 거점과 데이터센터를 연결하는 ‘백본’(backbone)망은 2030년까지 용량을 4배 이상 확대한다.

또, 한국과 세계를 연결하는 해저케이블·위성통신 등 국제망의 경쟁력을 강화키로 했다. 해저케이블은 글로벌 AI 트래픽 증가에 대응해 2배 이상 용량을 확대하고 동남권 해안에 집중된 해저케이블 육양국을 서해·남해 등으로 다변화한다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “AI반도체 육성은 AI G3 목표를 달성하기 위한 최우선 과제 중 하나로, K-엔비디아 육성 등 AI반도체 도약에 승부를 던질 결정적 시점”이라며 “‘K-반도체’가 다시 한번 세계를 놀라게 할 성공신화를 창출할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다. 박혜림 기자