로봇·AI 기반 운영 시스템 적용 하루 최대 2만건 주문 처리 가능

롯데글로벌로지스가 미국 최대 건강기능식품 판매 플랫폼 ‘아이허브’와 미국 현지에 자동화 풀필먼트센터를 정식 오픈하고 국내 첨단 물류 기술이 집약된 ‘풀필먼트 서비스’를 선보인다고 18일 밝혔다.

롯데글로벌로지스는 지난 17일 미국 텍사스 주 댈러스-포트워스 도시권 덴턴 시에서 ‘덴턴 풀필먼트센터’ 오프닝 행사를 개최했다. 풀필먼트란 재고 관리, 입·출고, 포장, 배송 등 복잡한 물류 과정을 한꺼번에 처리하는 서비스다.

이날 행사에는 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사, 잭 토만 아이허브 최고운영책임자(COO) 등 양사 관계자는 물론 미국 현지 유통 기업을 비롯한 국내·외 인사 50여명이 참석했다. 특히 제라드 허스페스 덴턴시장, 도광헌 주휴스턴 영사관 댈러스출장소장, 라구 마하데반 세븐일레븐인터내셔널 부사장 등 현지 주요 인사가 행사에 참석했다.

강병구 대표이사는 축사를 통해 “덴턴 풀필먼트센터를 중심으로 미국 곳곳에 첨단 기술 기반의 고효율 ‘스마트 풀필먼트’를 지속 확대하며 고객들에게 언제나 최고의 물류 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

약 2만여㎡(6500평) 규모로 구축된 덴턴 풀필먼트센터는 롯데글로벌로지스의 첨단 로봇 기술과 인공지능(AI) 기반 운영 시스템이 적용됐다. 자율 주행 로봇, 자율 케이스 처리 로봇, 자동화 랙 등 국내에서 성공적으로 운영 중인 물류 자동화 로봇들을 도입해 재고 관리가 까다로운 다품종, 소량 제품은 물론 액체류나 파손 위험이 큰 상품도 신속·정확하며 안전한 피킹 및 입·출고가 가능하다. 모든 자동화 장비는 롯데글로벌로지스가 설계한 정보시스템 창고 관리 시스템 및 창고 자동화 설비 제어 시스템을 통해 운영된다.

이를 통해 덴턴 풀필먼트센터는 비타민부터 뷰티, 영유아, 헬스케어 등 아이허브가 취급하는 다양한 특성의 상품들을 최대 6만종까지 동시에 보관 및 출고할 수 있으며, 하루 최대 2만건의 주문을 처리할 수 있다.

롯데글로벌로지스는 덴턴 풀필먼트센터에 적용한 물류 기술과 컨설팅 역량을 발판으로 현지 신규 화주 및 고객사를 확보하며 향후 미주 시장에서 자사의 기술을 표준으로 삼는 물류센터 및 인프라망을 지속해서 확장해 나간다는 방침이다. 권제인 기자