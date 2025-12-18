[헤럴드경제=도현정 기자]일본의 자동차 제조업체 혼다가 반도체 부족으로 인해 이달부터 다음달까지 중국과 일본에서의 공장 가동을 일부 중단하기로 했다.

혼다는 18일 다음달 5일부터 6일까지 일본 내 생산을 중단한다고 밝혔다. 구체적인 대상 공장은 언급하지 않았다. 또 중국 내 합작법인인 광기혼다의 3개 시설에서도 오는 29일부터 다음달 2일까지 생산을 일시 중단한다고 발표했다.

이는 반도체 부족 사태로 인한 것이다. 혼다는 당초 지난달 말부터 차질을 빚었던 생산이 이달에는 정상 궤도에 오를 것으로 예상했으나, 여전히 반도체 수급이 불안정한 상태다.

블룸버그 통신은 넥스페리아 사태로 인해 전 세계 자동차 제조사들이 최근 몇 달간 생산 계획에 큰 차질을 빚고 있다고 전했다. 네덜란드의 반도체 기업 넥스페리아를 중국 기업 윙테크가 인수했는데, 여기에서 기술탈취 등 산업보안 유출 위험이 있다며 네덜란드 정부가 이를 제재하면서 사태가 시작됐다. 이에 윙테크는 반발하며 본사인 넥스페리아와 상관없이 중국 공장에서 생산을 계속해 고객사들과의 계약을 이행하겠다고 밝혔다. 이후 중국 정부가 넥스페리아의 중국 공장에서 생산한 제품들의 수출을 차단하면서 반도체 부족 사태가 커졌다.

혼다는 이번 반도체 부족 사태로 타격을 입으면서 인해 연간 판매 전망치를 기존 362만 대에서 334만 대로 하향 조정했다. 혼다는 이전에도 반도체 부족으로 인해 북미 지역 일부 공장의 생산을 줄이거나 중단한 바 있다.