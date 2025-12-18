지자체·금융기관 협업, 금융 취약계층 지원 모범 사례 6개월간 1500명 넘게 이용…경남형 금융 안전망 구축

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 ‘경남형 긴급생계비 대출 지원사업(경남동행론)’이 행정안전부 주관 ‘2025년 우수 지역금융 협력모델’에 선정돼 기관 표창을 받는다고 18일 밝혔다.

‘우수 지역금융 협력모델’은 금융 사각지대 해소를 위해 지자체와 지역 금융기관이 공동으로 추진한 정책 가운데 성과와 지속 가능성이 확인된 사례를 발굴·확산하기 위한 제도다. 이번 선정에는 지자체·금융기관 협업을 통한 금융 취약계층 지원 실적과 제도 운영 성과, 현장 활용도가 주요 평가 기준으로 반영됐다.

올해 공모에는 광역자치단체 9곳과 기초자치단체 5곳, 모두 14개 지자체가 참여한 가운데 광역 4곳과 기초 2곳, 총 6곳이 선정됐다. 광역 부문에는 경남을 비롯해 충북·전북·제주가 포함됐고, 기초 부문에서는 충남 아산시와 울산 울주군이 선정됐다.

경남동행론은 신용 문제로 제도권 금융 이용이 어려운 도민을 대상으로 한 서민금융 지원 사업이다. 신용도 하위 20%이면서 연 소득 3500만원 이하인 만 19세 이상 도민에게 최대 150만원까지 생계비 대출을 지원한다. 경남도와 지역 금융기관이 협력해 운영하는 것이 특징이다.

지난 6월 말 사업 시행 이후 약 5개월 동안 1594명이 이 제도를 이용했으며, 대출 규모는 11월 말 기준 20억3300만원에 달한다. 연체 이력이 있는 도민도 이용 대상에 포함돼 기존 금융권 접근이 어려운 계층에게 금융 대안 역할을 하고 있다는 평가다.

이용자 만족도도 비교적 높게 나타났다. 도가 실시한 설문조사에서 응답자의 96.9%가 대출 지원에 만족한다고 답했다. 다만 일부 이용자들은 대출 한도 확대와 사업의 지속 운영 필요성을 함께 제기한 것으로 전해졌다.

경남도는 이번 선정이 단순한 성과 평가에 그치지 않도록 제도 운영 과정에서 나타난 한계와 개선 과제를 점검하겠다는 입장이다. 금융기관과의 협력을 바탕으로 성과 지표를 체계적으로 관리하고, 제도 개선 가능성을 검토해 지역 금융 협력 모델을 지속적으로 보완해 나간다는 계획이다.

조현준 경남도 경제통상국장은 “경남동행론은 현장의 정책 수요를 반영해 지역 금융기관과 함께 설계한 민생 금융정책”이라며 “금융 사각지대에 놓인 도민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 제도를 보완해 나가겠다”고 말했다.