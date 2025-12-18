[헤럴드경제=고재우 기자] 대한한의사협회(한의협)가 18일 정은경 보건복지부 장관에 대한 사과를 요구하고 나섰다.

전날 정 장관이 한방 난임 치료와 관련 “한의학은 객관적·과학적으로 인증하기 힘들다”고 발언한 데에 따른 반발이다.

한의협은 “정 장관의 망언을 규탄함과 동시에 한의 치료로 난임을 극복한 난임 부부 및 한의계에 사죄를 요구한다”며 “동시에 국가적 차원의 한의약 난임 치료 지원을 실시할 것을 보건복지부에 촉구한다”고 밝혔다.

특히 한방 난임 치료가 보건복지부가 발표한 ‘난임 한의임상표준진료지침’을 근거로 이뤄지고 있음을 강조했다. 정 장관이 자신이 담당하는 부처에 대한 신뢰를 스스로 훼손했다는 취지다.

한의협은 “‘객관적·과학적 입증이 어렵다’는 폄훼에 한의계는 깊은 분노와 강함 유감을 표한다”며 “보건복지부가 발표한 여성 난임 한의료준임상진료지침은 한약 치료 근거 수준을 중등도 이상으로 평가했다”고 분명히 했다.

이어 “현재 진행 중인 첩약건강보험시범사업 대상 질환을 선정하는 기준에 해당하는, 충분히 근거가 있는 치료법임을 보건복지부가 스스로 인정한 것”이라며 “해당 지침은 보조생식술을 받은 여성에 대해 침, 전침, 뜸, 한약 등 난임 부부에게 희망이 될 수 있는 치료법임을 보건복지부가 확인한 바 있다”고 덧붙였다.

그러면서 ▷중앙정부 주도 한의약 난임 치료 지원사업 제도화 ▷난임부부 의료 선택권 보장, 국공립 의료기관 시범사업 및 건강보험 적용 검토 ▷지자체별 상이한 난임치료 정책에 대한 국가 지원 확대 등을 촉구했다.

한의협은 “중앙정부 차원에서 한의약 난임 치료 제도화에 나서는 것이 초저출산 위기 앞에서 국가가 져야 할 최소한의 ‘근거 있는’ 책임”이라며 “이를 즉각 실행에 옮길 것을 3만 한의사 이름으로 강력히 촉구한다”고 밝혔다.