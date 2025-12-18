최고 등급 상위 15개 기초 시에 포함…민생경제 안정 기반 공고히 할 것

[헤럴드경제(목포)=김경민기자]목포시는 행정안전부가 주관한 ‘민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가’에서 우수한 집행 성과를 인정받아 특별교부세 2억 원을 확보했다.

이번 평가는 전국 지방자치단체를 대상으로 소비쿠폰 지급 실적과 실제 사용률을 비롯해 사용처 확대 노력, 신청·지급 편의성, 홍보 실적, 창의적인 운영 사례 등을 종합적으로 검토해 이뤄졌다.

행정안전부는 시스템 통계자료와 지자체 제출 자료를 바탕으로 입체적인 평가를 진행했으며, 그 결과 목포시는 전국 75개 기초 시 가운데 최고 등급의 상위 15개 시에 포함되는 성과를 거뒀다.

목포시는 소비쿠폰의 신속한 지급을 위해 현장 밀착형 홍보 활동을 강화하고 시민 접근성을 높이는 운영 체계를 구축했다.

특히 23개 동 전역에서 ‘찾아가는 신청·지급 서비스’를 적극 운영해 시민 불편을 최소화했다. 이와 함께 부흥동은 평일 근무시간 방문이 어려운 시민들을 위해 야간 및 주말 신청·지급 서비스를 확대 운영했으며, 유달동은 정보 접근이 어려운 고령층과 도서 지역 주민을 위해 직접 섬과 경로당을 방문해 소비쿠폰을 전달하는 등 지역 특성에 맞춘 맞춤형 행정을 펼쳤다.

시는 이번 성과를 바탕으로 지역 상권과 연계한 실효성 있는 소비 촉진 정책을 지속적으로 확대해 민생경제 안정 기반을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

목포시 관계자는 “이번 성과는 민생회복 소비쿠폰의 신속한 집행과 효과적인 사용을 위해 동 행정복지센터를 비롯한 전 부서가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 시민의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 최우선 가치로 삼아 시민의 생활 속 불편을 먼저 살피는 적극 행정으로 지역경제 회복에 최선을 다하겠다”고 말했다.