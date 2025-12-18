해양수산산업 경쟁력 강화위한 핵심사업 국비 6천472억원

국립김산업진흥원 설립·해양수산기후변화대응센터 등 반영

고부가가치 창출·해양관광 기반 구축 위한 재정 기반 마련

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도는 해양수산산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업이 정부 예산에 대거 반영돼 2026년 국비 6천472억 원을 확보했다고 밝혔다.

이번 국비 확보는 김 산업을 비롯한 해양관광, 항만기반 구축, 해양수산기후변화 대응 등 전남 수산업의 체계적 육성을 통한 고부가가치 창출과 함께 해양관광 기반 구축을 위한 재정 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.

주요 반영 사업은 ▲국립김산업진흥원 설립 마스터플랜 용역비 5억 원 ▲국립해양수산박물관 설계용역 35억 원 ▲해양환경정화선 신규 건조 4억 원 ▲목포항 종합발전계획 수립용역 7억 원 ▲해양수산기후변화대응센터 건립 2억 원 ▲광양항 제품부두 전면항로 준설사업 32억 원 ▲어촌신활력증진사업 515억 원 ▲수산식품 수출단지 조성 179억 원 등 114건, 6천472억 원이다. 해양수산 분야 전반에서 괄목할만한 성과를 거뒀다.

이 가운데 국립김산업진흥원 설립은 국가 핵심 식품산업인 김 산업을 종합 컨트롤할 전담기구다. 김 종자 개발에서 기초 연구개발(R&D), 생산·가공기술 개발, 수출까지 김 산업 전주기를 지원하고, ‘마른김 거래소 플랫폼 구축’ 등을 통해 글로벌 김 산업 주도 기반 마련이 기대된다.

또한 국립해양수산박물관 건립을 통해 수산업 역사와 문화, 산업과 사람을 종합적으로 기록·전시함으로써 전남의 해양문화 인프라 확충과 체험 기회 확대로 해양교육문화의 장을 마련할 방침이다.

이와함께 올해 기획재정부 예비타당성조사를 통과한 ‘여자만 국가해양생태공원’(총사업비 1천697억 원)과 ‘여수 복합해양레저관광도시 조성사업’(총사업비 1조 980억 원)은 전남도 해양관광 활성화 기반 마련에 기여할 전망이다.

‘해양수산기후변화대응센터 건립’은 기후위기 시대에 해양환경 변화와 어가 경영에 큰 피해를 유발하는 어업재해에 능동적으로 대처함으로써, 전남이 기후변화 대응을 선도하는 전국 거점으로 도약하는 기회가 될 것으로 보인다. 또 ‘해조류 바이오 스마트 팩토리 구축’, ‘수산물 고부가가치 친환경 자원화 시설 구축’ 등을 통해 전남 수산업의 기반 강화도 기대된다.

박영채 전남도 해양수산국장은 “2026년 해양수산 분야 국비 확보는 전남의 수산업을 비롯한 해양관광, 항만 분야 기반 강화를 위한 전반적 예산을 모두 확보한 것으로, 전남 해양수산의 경쟁력 강화에 큰 힘이 될 것”이라며 “앞으로도 도민이 행복한 전남을 만들기 위해 국가 예산 확보에 더 노력하겠다”고 말했다.