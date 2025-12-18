[헤럴드경제=박연수 기자] 에이블리가 운영하는 남성 패션 플랫폼 4910(사구일공)이 뷰티 카테고리를 론칭했다고 18일 밝혔다.

4910은 남성 고객이 패션을 넘어 뷰티 영역에서도 원하는 상품을 쉽게 구매할 수 있도록 이번 신규 카테고리를 론칭했다.

4910 뷰티는 스킨케어, 클렌징 등 기초부터 립밤, 베이스·포인트 메이크업, 헤어·바디케어 상품까지 폭 넓은 라인업으로 구성됐다. 애플리케이션(앱) 메인 화면의 ‘맨즈 케어’ 아이콘을 통해 진입할 수 있다. 자주 찾는 ‘스킨·로션’은 별도 아이콘으로 접근성을 높였다.

시범 운영 4달 만에 뷰티 거래액은 3배 증가했다. 베타 테스트 기간(8월 1일~11월 30일) ‘스틱 파운데이션’ 검색량은 전년 동기 대비 165% 급증했다. ‘발색 립밤’ 검색량은 130% 상승했으며 ‘아이브로우’ 검색량은 90% 늘었다. 지난 11월 4910 뷰티 거래액은 시범 운영을 시작한 8월 대비 3배가량(193%) 성장했다.

4910 관계자는 “앞으로도 뷰티 브랜드와 상품 라인업을 적극 확대해 보다 만족도 높은 화장품 쇼핑 환경을 구축하겠다”고 말했다.