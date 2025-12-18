배당락일 12월 29일 NXT, 1월2일 프리마켓 미운영

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국거래소와 넥스트레이드가 오는 31일 연말 휴장에 들어간다. 내년 1월 2일에는 1시간 순연 개장한다.

18일 한국거래소는 오는 31일을 연말 휴장일로 지정했다며 이같이 밝혔다. 이에 따라 올해 증권·파생상품시장은 30일까지 운영하고, 1월 2일 증권시장 정규시장은 10시, 파생상품시장 정규시장은 9시 45분에 개장한다.

결산배당기준일이 12월 말이 상장법인의 배당락일은 이에 29일이다. 26일까지 주식을 매수하면 결산배당기준일을 12월 말로 정한 상장법인의 배당을 받을 수 있다.

30일 오후 6시에 개시하는 파생상품 야간 거래는 정상 실시하고, 31일 오후 6시에 개시하는 파생상품 야간 거래는 휴장한다.

넥스트레이드도 31일을 연말 휴장일로 지정했다. 이에 따라 넥스트레이드 시장을 12월 30일까지만 운영한다.

연초 개장일인 내년 1월 2일 프리마켓은 운영하지 않으며, 메인마켓과 대량·바스켓매매시장 모두 오전 10시30분에 시작한다.