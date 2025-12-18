[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데웰푸드는 지난 17일 소아암 환아를 위해 임직원과 회사가 함께 조성한 기부금 2000여만원을 한국백혈병어린이재단에 전달했다.

올해 전달된 기부금은 총 2025만1004원이다. 이번 모금액에는 임직원들의 따뜻한 마음이 담겼다. 올해 ‘2025’년과 아이들을 사랑하는 천사를 뜻하는 ‘1004’라는 숫자를 조합해 최종 기부 금액을 설정했다.

올해로 9년째를 맞은 롯데웰푸드의 ‘사랑나눔 끝전기부’는 임직원들의 자발적인 참여로 이루어지는 연말 사회공헌 활동이다. 캠페인 참여를 희망하는 임직원들의 월 급여에서 1000원 이하의 끝전을 모아 기부금으로 적립하고 연말까지 모인 금액만큼 회사가 동일한 액수를 추가로 출연하는 ‘매칭 그랜트’ 방식으로 기금을 조성한다.

조성된 기부금은 한국백혈병어린이재단을 통해 소아암 및 희귀 난치성 질환을 앓고 있는 환아들의 치료비와 교육 프로그램 지원비 등으로 사용될 예정이다. 지금까지 끝전기부 캠페인을 통한 임직원들의 누적 기부금은 약 1억6000만원으로 총 19명의 소아암 환아들을 지원했다.

롯데웰푸드 관계자는 “앞으로도 아이들의 건강하고 밝은 미래를 응원하기 위해 진정성 있는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.