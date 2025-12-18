[헤럴드경제=나은정 기자] 드라마 ‘응답하라 1988’에서 진주 역으로 사랑받았던 아역배우 김설이 영재교육원을 수료한 중학생으로 성장한 근황이 공개돼 화제다.

지난 17일 방송된 tvN 예능프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에는 김설이 아역배우 출신인 오빠 김겸과 함께 출연했다. MC 유재석은 김설의 등장에 “이게 어떻게 된 거냐. 이렇게 컸냐”며 놀라움을 감추지 못했다.

‘응팔’ 출연 당시 만 4살이었던 김설은 현재 중학교 2학년으로, 최근 인천북부영재교육원을 수료한 사실이 알려져 주목을 받았다. 함께 등장한 오빠 김겸은 과거 ‘영재발굴단’에 출연한 수학 영재로, 현재 과학고에 재학 중이다.

김설은 “오빠도 영재원을 다녔다”며 “저는 융합 발명 쪽으로 시험을 봤고, 오빠는 수학 과학 쪽으로 시험을 봤다”고 전했다. 이들은 남매 모두 초등학교 3학년 때부터 매년 영재원에 합격했다고 한다.

발명 영재인 김설은 영재교육원에서의 배움에 대해 “주로 목공 수업을 했다”며 “졸업을 위해 산출물을 발표해야 해서 실습 위주의 수업이 많았다”고 밝혔다. 실제로 자신은 GPS와 레일형 바퀴를 활용해 사용자가 원격으로 조정할 수 있는 트래픽 콘을 제작했다고 한다.

공부 비결로는 자신만의 독특한 학습법을 공개했다. 김설은 “암기과목은 교실을 빙글빙글 걸어 다니면서 일정한 리듬으로 말하며 외운다”며 “중국 수나라를 공부할 때 에스파의 ‘슈퍼노바’가 유행이어서, 수양제 관련 내용을 노래 가사에 붙여 암기했다”고 말했다.

또 “지문이 안 보일 정도로 밑줄을 긋는다. 손으로 글자를 외우듯 반복해서 밑줄을 치다 보면 문장을 꼼꼼히 읽게 되고 핵심이 잘 보인다”고 덧붙였다.

눈길을 끈 건 김설이 학원에 다니지 않는다는 사실이다. 그는 “초등학교 때 학원을 한 번 다녀봤는데 적성에 안 맞아 오히려 성적이 뚝뚝 떨어졌다”며 “지금은 학원은 전혀 다니지 않고, 취미로 해금만 배우고 있다”고 밝혔다. 오후 늦게 스터디 카페에 가서 오후 8시까지 공부하고, 시험 기간에는 밤 11시까지 집중한다고도 했다.

그는 “부모님이 공부하라는 얘기를 확실히 덜 하셨다”며 “휴대전화도 친구들은 주로 초등학교 들어오면 바로 가졌는데 난 고학년 올라갈 때쯤 갖게 됐다. 오빠가 읽던 책을 물려받아 읽은 덕분에 언어력도 높아지지 않았나 싶다”고 비결을 전했따.