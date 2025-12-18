로봇·AI 기반 운영 시스템 적용 하루 최대 2만건 주문 처리 가능 ‘글로벌 물류 영토’ 확장 가속화

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스가 미국 최대 건강기능식품 판매 플랫폼 ‘아이허브’와 미국 현지에 자동화 풀필먼트센터를 정식 오픈하고 국내 첨단 물류 기술이 집약된 ‘풀필먼트 서비스’를 선보인다고 18일 밝혔다.

롯데글로벌로지스는 지난 17일 미국 텍사스 주 댈러스-포트워스 도시권 덴턴 시에서 ‘덴턴 풀필먼트센터’ 오프닝 행사를 개최했다. 풀필먼트란 재고 관리, 입·출고, 포장, 배송 등 복잡한 물류 과정을 한꺼번에 처리하는 서비스다.

이날 행사에는 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사, 잭 토만 아이허브 최고운영책임자(COO) 등 양사 관계자는 물론 미국 현지 유통 기업을 비롯한 국내·외 인사 50여명이 참석했다. 특히 제라드 허스페스 덴턴시장, 도광헌 주휴스턴 영사관 댈러스출장소장, 라구 마하데반 세븐일레븐인터내셔널 부사장 등 현지 주요 인사가 행사에 참석했다.

강병구 대표이사는 축사를 통해 “덴턴 풀필먼트센터를 중심으로 미국 곳곳에 첨단 기술 기반의 고효율 ‘스마트 풀필먼트’를 지속 확대하며 고객들에게 언제나 최고의 물류 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

약 2만여㎡(6500평) 규모로 구축된 덴턴 풀필먼트센터는 롯데글로벌로지스의 첨단 로봇 기술과 인공지능(AI) 기반 운영 시스템이 적용됐다. 자율 주행 로봇, 자율 케이스 처리 로봇, 자동화 랙 등 국내에서 성공적으로 운영 중인 물류 자동화 로봇들을 도입해 재고 관리가 까다로운 다품종, 소량 제품은 물론 액체류나 파손 위험이 큰 상품도 신속·정확하며 안전한 피킹 및 입·출고가 가능하다. 모든 자동화 장비는 롯데글로벌로지스가 설계한 정보시스템 창고 관리 시스템 및 창고 자동화 설비 제어 시스템을 통해 운영된다.

이를 통해 덴턴 풀필먼트센터는 비타민부터 뷰티, 영유아, 헬스케어 등 아이허브가 취급하는 다양한 특성의 상품들을 최대 6만종까지 동시에 보관 및 출고할 수 있으며, 하루 최대 2만건의 주문을 처리할 수 있다. 롯데글로벌로지스는 자체 인프라와 운영 노하우를 기반으로 입고부터 검수, 보관, 포장 및 출고까지 센터 내의 모든 물류 과정을 도맡아 운영한다.

롯데글로벌로지스는 덴턴 풀필먼트센터에 적용한 물류 기술과 컨설팅 역량을 발판으로 현지 신규 화주 및 고객사를 확보하며 향후 미주 시장에서 자사의 기술을 표준으로 삼는 물류센터 및 인프라망을 지속해서 확장해 나간다는 방침이다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “국경을 초월한 다양한 산업 분야에서의 물류 수요에 적극 대응해 나가며, 물류 영토 확장을 통한 글로벌 사업에서의 비약적인 성장 추구를 더욱 가속하겠다”고 말했다.