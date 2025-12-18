서울시 ‘건축계획·공공기여 계획(안)’ 열람공고 MICE·문화 복합공간 재탄생… 공공기여분 편의시설에 투입 탄천·한강 조망하는 선형 랜드마크 ‘도시고원’

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강남구 삼성동 옛 한국감정원 부지가 높이 38층 글로벌 비즈니스 거점으로 변신한다.

서울시는 19일부터 내달 2일까지 민간사업자인 삼성생명과 사전협상으로 합의한 옛 한국감정원 본사 부지(강남구 삼성동 171-2) 주민제안 지구단위계획 변경(안)을 열람공고 한다고 18일 밝혔다. 삼성생명은 서울시, 전문가와 함께 ‘협상조정협의회’를 구성, 지난해 8월부터 올해 9월까지 시와 합의한 내용을 담은 주민 제안서를 서울시에 제출했다.

이 부지는 지난 2013년 한국감정원이 대구로 이전하며 삼성생명이 매입한 땅이다. 건축 설계공모를 통해 지하 7층~지상 38층, 총 면적 12만6536㎡ 규모의 MICE·업무·스포츠·문화 복합 공간 계획돼 국제교류복합지구의 글로벌 경쟁력을 한층 높일 것으로 기대된다.

특히 기업 형태에 따라 500평 이상(1653㎡) 오피스를 가변형으로 활용할 수 있게 했다 .네트워킹에 활용할 수 있는 비즈니스 라운지, 다목적 업무공간 등도 조성해 입주 기업을 지원한다. 제3종일반주거지역(용적률 250%)→ 일반상업지역(용적률 800%) 용도지역 변경에 따른 공공기여분 3630억 원은 국제교류복합지구 지구단위계획구역 내 ‘우선 투입’ 원칙에 따라 영동대로 지하공간 복합개발에 투입된다.

서울시는 도시관리계획 변경 절차를 통해 이르면 내년 상반기 지구단위계획을 변경 결정하고, 민관 공공기여 협약서를 체결할 계획이다. 사업자는 건축 인허가 절차를 진행해 2027년 건축 착공, 2031년 준공을 목표로 사업을 추진한다.

옛 한국감정원 부지에는 탄천과 한강을 조망할 수 있는 공중 보행산책로도 조성된다. 약 700㎡ 규모 특화전시시설과 공중보행로가 이어진 ‘도시고원(Urban Plateau)’은 국제교류복합지구의 선형 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대된다.

탄천변 건물 저층부는 수변가로 활성화를 위해 전면이 개방감 있게 계획됐다. 실내형 공개 공간, 스텝라이브러리, 컬처그라운드 등 열린 공간을 조성해 사계절 내내 날씨의 영향을 받지 않고 문화생활을 즐길 수 있는 체험 공간으로 제공할 예정이다.

실내형 공개 공간은 외부에서 자연스럽게 접근할 수 있는 개방 공간으로 조성된다. 스텝라이브러리는 경사진 지형을 활용해 계단식 쉼터이자 독서 활동을 즐길 수 있는 아늑한 문화 공간으로 꾸민다. 컬처그라운드는 개방형 로비에서 다양한 이벤트를 즐기며 소통하는 활력 공간으로 조성, 활용한다.

앞으로 해당 사업 부지가 코엑스~탄천~잠실종합운동장~한강까지 연결하는 주 보행축 연계 거점 역할을 할 수 있도록 부지 북측에 동서 방향을 이어주는 공공보행통로도 조성된다.

탄천 제방의 단차를 극복하고 안전한 보행환경을 조성하기 위해 유니버셜디자인을 적용, 유모차나 휠체어도 다니기 좋은 쾌적한 보행환경을 제공할 예정이다.

아울러 주변 교통 흐름과 영향을 고려해 테헤란로~사업 부지를 잇는 테헤란로113길 도로 폭을 기존 15m→ 20m로 확장하고, 현재 일방통행인 도로는 양방통행으로 변경한다.