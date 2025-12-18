자율주행 시대 운전자 모니터링 핵심부품 각광 AI로 화질저하 문제 해결…고급차 탑재 기대 카메라·라이다 등으로 2030년 매출 2조원 목표

[헤럴드경제=김현일 기자] LG이노텍이 차량 계기판 뒤에 탑재되는 운전자 모니터링용 ‘차세대 언더 디스플레이 카메라 모듈(차세대 UDC)’을 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 최초 공개한다고 18일 밝혔다.

언더 디스플레이 카메라는 최근 자율주행 단계가 고도화하면서 운전자 모니터링 시스템의 핵심 부품으로 주목받고 있다. 졸음운전이나 시선이탈 등을 실시간 감지하고 모니터링하는 역할을 한다.

차량용 디스플레이 뒤에 숨겨져 외부에서는 보이지 않는 특징 때문에 고급차를 중심으로 언더 디스플레이 카메라 수요가 늘고 있다.

다만 카메라 앞을 차량용 디스플레이가 가리는 구조여서 화질 저하가 단점으로 지적됐다. 운전자의 표정, 눈 깜빡임, 움직임 등을 정확히 감지해야 하는 만큼 카메라의 화질 저하는 완성차 업체들이 언더 디스플레이 카메라 도입을 주저하는 요인이었다.

그러나 LG이노텍은 작년부터 LG디스플레이와 손잡고 1년 간 연구개발을 진행한 끝에 이 문제를 해결한 ‘차세대 UDC’를 업계 최초로 선보이게 됐다. 화질이 카메라 앞에 디스플레이 패널이 없는 상태에서 촬영했을 때와 99% 이상 비슷해 기존 화질 저하 문제를 사실상 완벽하게 해결했다는 설명이다.

LG이노텍은 자체 개발한 ‘AI 화질 복원 소프트웨어’를 적용해 화질 저하 문제를 해결했다고 밝혔다. AI 알고리즘을 통해 흐릿한 이미지 및 영상을 선명하게 만들어주고 촬영 시 발생한 노이즈를 제거하는 등 손상된 화질을 완벽히 복구해준다.

또한, 차량 디스플레이 패널 뒤에 깔끔하게 숨겨져 하이엔드 완성차 업체들로부터 높은 인기를 얻을 것으로 기대하고 있다.

LG이노텍 관계자는 “향후에는 ‘차세대 UDC’가 운전자뿐 아니라 탑승자, 색깔 등을 인식해 시트 조절, 내부 온도 설정 등 차량의 맞춤형 편의 기능을 지원할 수 있을 것”이라고 말했다.

LG이노텍은 이번 ‘차세대 UDC’로 차량 내∙외부를 아우르는 자율주행 센싱 설루션 라인업을 한층 강화할 수 있게 됐다. 차량 카메라 모듈∙라이다(LiDAR)∙레이더(Radar)를 융∙복합한 설루션을 앞세워 글로벌 시장을 빠르게 선점한다는 방침이다.

앞서 지난 7월 라이다 기술 선도 기업 미국 아에바와의 전략적 파트너십 체결에 이어 9월에는 4D 이미징 레이더 전문기업인 스마트레이더시스템에 전략적 지분 투자를 단행하는 등 자율주행 센싱 기술력 확보에 주력하고 있다.

문혁수 LG이노텍 대표는 “2030년까지 차량 센싱 설루션 사업 매출을 2조원 규모로 키울 것”이라며 “차별적 고객가치를 제공하는 혁신 부품을 지속 선보이겠다”고 밝혔다.