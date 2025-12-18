[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사, 서울관광재단, 대한면역학회는 2031년 제21차 세계면역학회 국제학술대회IUIS 2031)를 한국으로 유치하는 데 성공했다고 18일 밝혔다.

IUIS 2031은 3년 주기로 전 세계 면역학 전문가들이 모여 최신 연구 성과를 공유하는 국제 행사로, 글로벌 면역학계를 대표하는 최고 권위의 학술대회이다.

이번에 유치한 회의는 2031년 8월 24일부터 29일까지 서울 코엑스(COEX)에서 개최되며, 이를 통한 경제적 파급효과는 266억 원에 달할 것으로 기대된다.

1969년 세계면역학회가 설립된 이후 최초로 한국에서 개최되며, 전체 7000명 중 5000명 이상의 외국의 면역학 전문가들이 한국을 찾을 것으로 예상된다.

관광공사는 이번 유치를 위해 대한면역학회, 서울관광재단과 함께 유치위원회를 구성하고, 유치 전 단계에 걸쳐 재정적, 행정적으로 적극 지원해 왔다.

관광공사 박진호 MICE협력팀장은 “IUIS 2031의 한국 유치 성공은 한국의 뛰어난 면역학 연구 수준과 개최 지역의 우수한 인프라 강점을 적극 활용한 맞춤형 유치 전략 덕분”이라며 “앞으로도 맞춤형 전략과 관계기관 간 긴밀한 협력을 통해 대형 국제회의를 적극 유치하겠다”라고 밝혔다.