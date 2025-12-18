저소득 대학생 150명에 생활비 200만원씩 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 임대주택에 거주하는 저소득 대학생들의 학업 지속을 돕기 위해 한국장학재단에 장학금 3억원을 기탁했다.

LH는 17일 서울 양재동 aT센터에서 열린 ‘2025년 주거복지대전’ 행사에서 한국장학재단과 함께 장학금 전달식을 갖고, 청년 주거복지 향상을 위한 협력을 강화한다고 18일 밝혔다.

이번 기부금은 보건복지부 고시 기준중위소득 70% 이하, 학자금 지원구간 3구간 이하에 해당하는 LH 임대주택 거주 대학생을 대상으로 지급된다. 한국장학재단은 소득과 학업 성취도를 종합해 150명을 선발하고, 선발된 학생에게는 1인당 200만원의 생활비 장학금을 지급할 예정이다.

LH는 지난 2021년부터 ‘푸른등대 한국토지주택공사 기부 장학사업’을 운영하며, 임대주택에 거주하는 대학생의 등록금과 생활비 부담을 줄이기 위한 지원을 지속해왔다. 현재까지 누적 기부 금액은 10억원으로 총 500명의 대학생이 혜택을 받았다.

장학생 선발과 운영은 교육부 산하 한국장학재단이 맡아 공정하고 투명한 절차로 진행된다. 장학사업은 단순한 금전 지원을 넘어, 주거와 학업의 이중 부담을 겪는 청년들에게 실질적인 자립 기반을 마련해주는 데 목적이 있다.

조경숙 LH 주거복지본부장은 “어려운 환경에서도 꿈을 키워나가는 대학생들에게 실질적인 도움이 되고자 장학제도를 운영하고 있다”며 “앞으로도 주거지원을 넘어 청년층의 생활 안정과 자립을 위한 다양한 복지 사업을 확대하겠다”고 밝혔다.