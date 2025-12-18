[헤럴드경제 스포츠팀] 사단법인 아시아골프리더스포럼(AGLF)은 2025~26시즌 아시아 퍼시픽 서키트(APAC Circuit)가 17일 대만에서 개막했다고 밝혔다. 이번 시즌은 타이완 모바일 레이디스 오픈을 시작으로 내년 2월까지 인도네시아여자오픈,필리핀 레이디스 마스터스 등 3개 대회를 치를 예정이다.

3개 대회는 AGLF 회원사인 한국여자프로골프협회(KLPGA)가 공동 주관한다. KLPGA는 동계 시즌에 개최하는 APAC서키트 시리즈를 기존 드림투어와 구별해 지원하기 위해 ‘KLPGA 2025~26 드림윈터투어’라는 별도의 독립 투어로 운영하기로 했다.

‘타이완 모바일 레이디스 오픈’은 대만 타이퐁 골프클럽에서 54홀 스트로크 플레이로 열리며 총상금은 33만 달러(약 4억 7000만 원),우승 상금은 6만 6천 달러(약 9천00만 원)다. KLPGA출전 선수는 2026 KLPGA투어 시드순위전 31위부터 50명까지 출전하며, TLPGA 소속 선수 50명,추천 선수 8명 등 총108명이 우승을 다툰다. TLPGA에서는 대만을 대표하는 스타 플레이어인 청야니와 테레사 루가 출전한다.

두 번째 대회인 ‘인도네시아 여자오픈’은 내년 1월 30일부터 사흘간 인도네시아 자카르타 다마이 인다 골프클럽 BSD코스에서 열린다. 지난해 황유나가 생애 첫 우승을 차지한 이 대회는 이번 시즌 총상금을 30만 달러에서 60만 달러(약8억 8000만 원)로 두 배 늘렸다. 이 대회에는 KLPGA 50명,인도네시아골프협회 및 AGLF 회원단체 선수 70명 등 총 120명이 출전한다.

세 번째 대회인 ‘필리핀 레이디스 마스터스’는 내년 2월 4일부터 사흘간 필리핀 포인트 골프 앤 컨트리 클럽에서 개최된다. 이 대회에는 KLPGA 50명,대만 50명,필리핀 30명 등 총 132명이 출전하며 총상금 20만 달러(약 2억 9000만 원)가 걸려 있다.