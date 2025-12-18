그룹 분할 후에도 일·가정 양립 의지 계승 입학돌봄휴가·리프레시 휴가 긍정 평가

[헤럴드경제=권제인 기자] 동국제강그룹 동국제강이 성평등가족부 주관 ‘2025 가족친화기업’ 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.

가족친화인증은 성평등가족부가 근로자 일·가정 양립을 위해 노력해 온 기업에 심사를 통해 부여하는 제도다. 2008년부터 시행된 이 제도는 자녀 출산 및 양육 지원, 가족 친화 직장문화 조성 등 심사 기준을 충족해야 획득할 수 있다. 인증은 3년간 유효하다.

동국제강은 그룹 분할 전인 2020년 가족친화인증을 최초 취득한 바 있으며, 2023년 그룹 분할 및 신설 동국제강 출범 후에도 인증 신청을 결정했다. 이번 인증은 지난 7월부터 심사를 거쳐 올 12월 최종 인증을 획득했다. 동국제강은 그룹 분할 후에도 가족 친화 정신을 계승함에 의미가 있다고 평가했다.

심사에서 동국제강은 ▷가족친화제도 운영에 대한 경영진의 높은 관심도 ▷생애주기별 맞춤형 가족 친화제도 운영 ▷안정적 노사관계 등 심사 전 부문에서 우수한 평가를 받았다. 직원 인터뷰에서도 자기 계발비 지원·자유로운 연차 사용 및 개인의 상황을 배려하는 조직문화 등이 강점으로 언급됐다.

특히 임직원 ‘워라밸’을 보장하기 위해 마련한 제도가 긍정 평가를 받았다. 초등학교 입학 자녀를 둔 직원 대상 최대 5일의 휴가와 기념 선물을 증정하는 ‘입학돌봄휴가’나 보직 3년 차 팀장 재충전을 위한 5일의 휴가와 휴가비를 제공하는 ‘리프레시’ 제도가 대표적이다. ‘집중휴가제도’를 통한 자유로운 휴가 사용 장려도 가점 요인으로 작용했다.

동국제강의 가족 친화 노력 등은 ESG(환경·사회·지배구조)평가 성과로도 이어졌다. 동국제강은 한국 ESG기준원이 주관하는 2025년 ESG기업 평가에서 3년 연속 ‘A등급’을 유지했다.

환경·사회·지배구조 전 영역에서 모범규준을 갖추고 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손 여지가 적음을 의미한다. 환경에서는 온실가스 저감 활동을 지속한 점이, 사회에서는 31년 무분규의 우수한 노사문화가, 지배구조에서는 주주 친화 배당정책 등이 긍정 요인으로 작용했다.

동국제강 관계자는 “이번 인증 취득을 계기로 임직원들의 일과 가정이 조화롭게 양립할 수 있도록 다양한 지원책을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.