노동신문 ‘무분별한 단계에 들어서고 있는 일본의 재무장화 책동’

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한은 다카이치 사나에 일본 내각이 수십 년간 지켜온 ‘비핵 3원칙’ 재검토를 추진하려는 데 대해 “평화에 대한 노골적인 도전”이라고 반발했다.

노동당 기관지 노동신문은 18일 ‘무분별한 단계에 들어서고 있는 일본의 재무장화 책동’ 제목의 기사에서 이같이 밝혔다.

신문은 “일본의 재무장화는 위정자들이 외워대는 것처럼 자국과 지역의 평화와 안전을 위한 것이 아니다”라며 “그와는 정반대로 평화에 대한 악랄한 도전”이라고 지적했다.

또 “일본이 주변나라들로부터의 ‘위협’을 극대화하고 지역정세를 긴장시키는 것은 단순한 배타적 기질의 발로라고만 볼 수 없다”며 “군사대국화의 명분을 만들고 군사비의 확대, 헌법개악, 군사적 해외팽창에 대한 지지여론을 유도하려는 술책”이라고 비판했다.

그러면서 “자국민들을 세뇌시켜 ‘대동아공영권’ 수립을 위한 침략전쟁에 내몰던 과거를 그대로 연상케 하고 있다”며 “인류보편의 평화지향에 대한 도전은 곧 자멸을 앞당기는 망동임을 일본은 패망 80년과 더불어 교훈으로 새겨야 할 것”이라고 했다.

일본의 ‘비핵 3원칙’은 ‘핵무기를 보유하지도, 제조하지도, 반입하지도 않는다’는 것으로, 1967년 사토 에이사쿠 당시 총리가 표명했다. 다카이치 총리는 미국의 확장억제를 고려해 ‘반입 금지’ 규정을 바꾸려는 것으로 전해졌다.