전기차 보조금 800만원 제공 연말 추가 지원 최대 700만원 전 차종 연중 최대 혜택 시행

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아가 전기차 정부 보조금 소진에 따른 고객 부담 해소를 위해 800만원의 전기차 보조금 지원을 마련했다고 18일 밝혔다. 아울러 ‘세닉 E-Tech 100% 일렉트릭’의 연말 특별 추가 지원 규모도 최대 700만원까지 확대하고 6년 무이자 할부도 새롭게 선보인다.

르노코리아는 연말 고객 감사 이벤트인 ‘르노 메르시 위크’의 일환으로 세닉 E-Tech 구매 고객에게 800만원 규모의 르노코리아 자체 전기차 보조금을 지원한다. 이는 세닉 E-Tech 구매 예정 고객들이 기존에 거주 지역별로 지원받을 수 있었던 국비 및 지자체 보조금 총액의 전국 평균치에 해당하는 규모다.

또한 세닉 E-Tech 구매 시 최대 700만원의 연말 특별 추가 지원 혜택도 함께 제공한다. 과거 르노코리아 차량을 한번이라도 신차로 구매한 이력이 있거나 현재 보유하고 있는 로열티 고객에게는 50만원을 추가로 제공한다. 이에 따른 세닉 E-Tech 최대 혜택 규모는 1550만원에 달한다.

올 연말에 이번 특별 혜택과 친환경차 세제 지원을 반영하면 전국 어디에서나 국고 및 지자체 보조금 적용 없이도 ▷테크노 3703만6000원 ▷테크노 플러스 4035만6000원 ▷아이코닉 4499만6000원부터 세닉 E-Tech를 구매할 수 있다.

세닉 E-Tech를 할부 구매하는 고객을 위한 특별한 조건도 새롭게 선보였다. 르노코리아 제휴 할부 상품 이용 시 전기차 자체 보조금 지원 대신 6년 무이자 할부와 500만원의 전기차 특별혜택을 함께 제공한다. 또한 르노코리아 로열티 고객의 경우 제휴 할부 추가 혜택 30만원이 더해져 총 80만원으로 혜택 규모가 확대된다.

한편, 르노코리아는 개별소비세 인하 혜택이 마지막으로 적용되는 12월을 맞아 모델별로 최대 160만원의 ‘개별소비세 더블 혜택’ 등 올해 최대 규모의 구매 혜택을 시행하고 있다.

그랑 콜레오스 구매 고객은 파워트레인에 상관없이 생산 월에 따라 110~160만원의 개별소비세 더블 혜택을 받을 수 있고, 가솔린 2.0 터보 에스카파드 루프박스 모델에는 최대 540만원의 혜택이 제공된다. 쿠페형 SUV(스포츠유틸리티차량) 아르카나 역시 파워트레인에 따라 40만~90만원, 1.6 GTe 모델은 최대 370만원의 혜택이 제공된다.