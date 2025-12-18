강 의원 “세종시, 행정수도 기능뿐만 아니라 미래 전략 산업 중심지로 빠르게 성장”

[헤럴드경제=양대근 기자] 세종특별자치시에 한국산업은행(이하 산업은행) 세종지점이 오는 19일 새롭게 문을 연다. 이날 개점식에는 더불어민주당 강준현 국회의원(세종을)이 참석할 예정이다.

산업은행은 대한민국 산업 발전을 지원하기 위해 설립된 대표적인 국책 금융기관이다. 특히 세종시는 중앙 행정기관과 공공기관이 집중된 행정중심도시이자, 미래형 도시 인프라를 바탕으로 성장 잠재력을 갖춘 신성장 거점으로 지목된다.

산업은행 세종지점은 지역 내 기업과 연구기관, 스타트업 등 다양한 경제 주체들에게 보다 가까운 금융 지원 창구로 기능하며, 지역 산업 생태계 조성과 국가 균형발전 지원에 기여할 것으로 기대되고 있다.

이번 세종지점 개점에는 강 의원의 역할이 컸다는 평가가 나온다. 국회 정무위원회 여당 간사를 맡고 있는 강 의원은 세종시의 산업·경제 여건과 지역 기업들의 금융 수요를 바탕으로 산업은행과 지속적으로 소통하며 지점 개설 필요성을 전달해 왔다.

강 의원은 “세종시는 행정수도를 넘어 미래 전략 산업과 혁신 경제의 기반을 차근차근 갖춰가고 있다”며 “이번 산업은행 세종지점 개점은 세종의 산업 · 경제 기반을 한층 보완하는 계기가 될 것 ” 이라고 밝혔다.

이어 “성장 가능성이 높은 기업과 창업 생태계가 확대되고 있는 만큼 , 현장에 가까운 금융 지원이 중요하다”며 “앞으로도 기업하기 좋은 세종 , 금융 접근성이 높은 세종을 만들기 위해 계속 노력하겠다 ” 고 말했다.