서울시 민원서비스 평가 결과, 25개 자치구 중 1위를 차지하여 최우수상 수상 2023년부터 3년 연속 민원서비스 우수기관 선정 쾌거

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 ‘2025년 서울시 민원행정서비스 평가’에서 좋은 성적을 기록해 민원서비스 우수기관으로 선정되며 최우수상을 수상했다.

서울시는 매년 시 본청 및 사업소, 투자·출연기관, 25개 자치구 등 총 333개 기관·부서를 대상으로 민원처리 실태(법정민원, 응답소민원)를 평가해 우수한 품질의 민원서비스를 제공한 ‘민원서비스 우수기관’을 선정해 포상하고 있다.

성북구는 ‘2025년 서울시 민원행정서비스 평가’에서 2023년부터 올해까지 3년 연속 우수기관으로 선정되었으며 특히 올해는 자치구 종합 1위를 차지하며 최우수 기관으로 선정됐다.

성북구는 접수된 민원의 신속하고 정확한 처리를 위해 부서간의 긴밀한 협의를 통해 불필요한 절차를 간소화하도록 제도개선에 힘써왔다. 또한 자체 만족도 조사를 실시하여 적극 개선해 나간 결과 민원만족도 평가지표에서 최고 점수를 받아 응답소 일반민원 분야 자치구 1위를 차지했다.

성북구 관계자는 “구민이 만족하는 민원서비스를 제공하기 위한 노력의 결과 ‘2025년 행정안전부 국민행복민원실’ 우수기관으로 인증되고 서울시에서도 민원서비스 최우수 기관에 선정됐다”며 “앞으로도 주민이 체감하는 최고의 민원서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 의지를 밝혔다.