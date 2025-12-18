둔촌역전통시장·통학로 개선 등 안전·보행환경 정비 추진 성내유수지·암사초록길·체육시설 개선으로 생활환경 체감도 높여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 행정안전부로부터 2025년 하반기 특별교부세 24억 원을 확보, 주민 안전과 생활 편의 향상을 위한 5개 현안 사업을 추진한다.

이번에 확보한 특별교부세는 주민 안전과 직결된 안전·기반시설 분야와 문화·체육·환경 분야 생활 인프라 개선에 투입, 구민들이 일상에서 보다 안전하고 쾌적한 생활·체육 환경을 누릴 수 있도록 하는 데 활용될 예정이다.

먼저 안전 및 보행환경 개선 분야에는 둔촌역전통시장 주변 보행환경 개선 사업에 7억 원, 명일초·강일중 주변 고덕로 지중화 사업에 5억 원을 투입한다.

둔촌역전통시장 일대는 올림픽파크포레온 입주로 유동 인구가 늘고 있는 만큼, 노후·파손된 보도를 정비해 보행 안전을 높이는 것은 물론, 시장 이용 환경 개선을 통한 지역 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

또 명일초와 강일중 학생들이 안전하게 통학할 수 있도록 주요 통학로인 고덕로 구간의 전신주와 통신주를 지중화해 태풍 등 자연재해로 인한 안전 위험을 줄일 계획이다.

주민 편의 및 환경 개선 분야에서는 성내유수지 악취저감시설 설치공사에 7억 원을 투입한다. 성내유수지는 축구장 등 생활체육시설이 밀집해 많은 주민이 이용하는 공간으로, 이번 사업을 통해 도수로 덮개와 탈취 설비를 설치해 악취 발생을 방지, 쾌적한 체육·휴식 공간으로 개선할 예정이다.

이와 함께 암사초록길 유적지 연결 및 보행환경 개선사업에 3억 원을 투입해 그늘막(캐노피)과 쿨링포그 등을 설치한다. 폭염 시 방문객의 안전을 확보하고, 암사동 유적과 한강을 잇는 보행 동선의 접근성과 이용 편의를 높이기 위한 조치다.

아울러 강일테니스장 시설 개선 사업에도 2억 원을 투입해 노후 바닥 보수 등 전면 정비를 실시함으로써 주민들이 안전하고 쾌적하게 체육시설을 이용할 수 있도록 할 계획이다.

이수희 강동구청장은 “이번 특별교부세는 주민 안전과 생활 편의 개선을 우선적으로 고려해 확보한 것”이라며 “확보한 재원을 현장에 차질 없이 투입해 구민이 일상에서 체감할 수 있는 도시 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.