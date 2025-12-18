[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트가 전국 산지와 협업해 ’전국 딸기 대전’을 진행한다고 18일 밝혔다.

행사 상품은 논산·완주·담양·고령 등 7개 산지의 지자체 캐릭터를 스티커 형태로 부착한 연말 한정 패키지다. 산지 정보와 지역 특색을 직관적으로 확인할 수 있다.

패키지는 롯데마트에서 가장 많이 판매되는 ‘1단 설향 딸기’에 적용했다. 딸기를 겹겹이 쌓지 않은 1단 형태로 고객은 짓무름 없는 신선한 원물을 즐길 수 있다. 논산 ‘육군병장’, 진주 ‘하모’, 고령 ‘가야돌이’ 등 지역 대표 캐릭터가 각 산지의 딸기를 소개한다.

롯데마트는 딸기 품질을 좌우하는 가장 중요한 요소로 ‘산지 직거래’를 꼽고, 전국 12개 산지와 연계한 당일 수확·당일 출고 체계를 운영 중이다.

가격 프로모션도 준비했다. 오는 24일까지 전국 딸기 대전 상품을 포함한 딸기 전 품목을 대상으로 행사 카드 결제 시 2000원 할인이 제공된다. 2팩 이상 구매하면 팩당 1000원의 추가 할인이 더해진다.

신한솔 롯데마트∙슈퍼 과일팀 MD(상품기획자)는 “앞으로도 산지 협업을 확대해 고객에게는 믿을 수 있는 원물을, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하겠다”고 말했다.