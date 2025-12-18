-전국 최고가 아파트 공통점은 ‘탁 트인 조망’… 부산 부동산 시장도 ‘조망권’이 시세 리딩

-“세대수 많을수록 비싸다? 옛말”… 해운대 마린시티자이 258세대 소규모에도 조망권 힘입어 ‘14억’ 훌쩍

-동래구 신축 대단지 내에서도 ‘앞동(뻥뷰)’ vs ‘뒷동(벽뷰)’ 실거래가 최대 2.5억 격차

부동산 시장의 불문율로 통하던 ‘대단지 필승론’이 깨지고 있다. 수천 세대의 대단지라도 조망이 막혀있으면 시세 상승에 한계가 있는 반면, 세대수가 적더라도 확실한 ‘조망권(View)’을 확보한 단지는 웬만한 대단지 가격을 압도하는 현상이 나타나고 있기 때문이다.

◆ “258세대 소규모 단지의 반란”… 14억 넘긴 마린시티자이

이러한 ‘뷰(View)의 가치’를 증명하는 대표적인 사례가 부산 해운대구 우동에 위치한 ‘마린시티자이’다. 부동산 실거래가 정보앱 자료에 따르면, 이 단지는 258세대의 비교적 적은 규모임에도 불구하고 전용 84㎡(35평) 기준 최근 1개월 평균 실거래가가 14억 500만 원을 기록했다.

통상적으로 커뮤니티 시설이나 관리비 효율성 때문에 대단지를 선호하는 경향이 있지만, 이 단지는 광안대교와 바다가 보이는 탁 트인 조망권을 무기로 인근 수천 세대 규모의 대단지 아파트 시세를 상회하고 있다. 이는 “세대수보다 강력한 것이 바로 영구 조망권”이라는 사실을 시장 가격으로 입증한 셈이다.

◆ 같은 대단지라도… ‘뚫린 뷰’ vs ‘막힌 뷰’ 2.5억 차이

조망권에 따른 가격 양극화는 내륙 대장주로 꼽히는 동래구에서도 여실히 드러난다. 같은 브랜드 대단지 안에서도 ‘전면동(대로변)’과 ‘후면동(단지 안쪽)’의 운명이 갈리고 있는 것이다.

실제로 동래구 소재 A 대단지의 국토부 실거래가를 분석한 결과, 대로변에 위치해 개방감이 우수한 전면동의 전용 84㎡ 타입은 최고 11억 원대에 거래된 반면, 단지 안쪽에 위치해 조망이 제한적인 후면동은 8억 3천만 원~8억 5천만 원 선에 거래됐다.

같은 아파트, 같은 평형임에도 불구하고 오직 ‘위치와 조망’ 차이만으로 최대 2억 5천만 원의 시세 격차(Gap)가 발생한 것이다. 이는 ‘대로변’이 가지는 입지적 우위가 단순한 교통 편의성을 넘어, 시야 확보와 일조권 등 삶의 질과 직결되기 때문으로 풀이된다.

◆ 대로변 맨 앞자리, 가릴 것 없는 ‘해링턴 플레이스 명륜역’

이처럼 ‘뷰’가 부(富)를 결정하는 시장 흐름 속에서, 부산 동래구 명륜역 초역세권 대로변에 들어서는 ‘해링턴 플레이스 명륜역’이 주목받고 있다.

이 단지는 267세대로 앞서 언급한 ‘마린시티자이’와 유사한 규모이면서, 복잡한 주택가 안쪽이 아닌 탁 트인 중앙대로변의 최전면에 위치했다는 공통점을 가진다. 앞 건물의 간섭이 없는 시원한 개방감을 확보했을 뿐만 아니라, 대로변 특성상 향후 단지 바로 앞에 시야를 가리는 고층 건물이 들어설 수 없어 ‘영구 조망권’을 갖췄다는 평가다.

분양 관계자는 “최근 수요자들은 단순한 브랜드나 세대수보다, 창문을 열었을 때 답답함이 없는 ‘영구 조망’에 더 큰 점수를 준다”며 “해링턴 플레이스 명륜역은 전 세대가 가림 없는 대로변 프리미엄을 누릴 수 있어, 입주 후 마린시티자이처럼 강소(强小) 단지의 저력을 보여줄 것으로 기대한다”고 전했다.

한편, 2029년 1월 입주 예정인 ‘해링턴 플레이스 명륜역’은 현재 선착순 동호지정 계약을 진행 중이다.