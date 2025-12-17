리비안 ‘오토노미+’ 내년 R2 탑재 테슬라 ‘감독형 FSD’ 이어 도입 현대차 개발 리더십 교체로 쇄신 내년 8월 ‘SDV 페이스카’ 집중

글로벌 자동차 업체들 간 자율주행 경쟁이 갈수록 치열해지는 모양새다. 테슬라가 감독형 완전자율주행(FSD)을 도입한 데 이어, 리비안도 내년 초 자율주행 서비스 상용화를 예고했다. 해외 업체들의 선두 경쟁이 치열한 가운데 현대자동차그룹도 리더십 쇄신에 나서며 자율주행 기술과 더불어 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 개발에 박차를 가하고 있다.

17일 완성차 업계에 따르면 미국 전기차 제조업체 리비안은 현지시간 지난 11일 자체 개발한 맞춤형 인공지능(AI) 칩을 활용해 내년 초 자율주행 서비스 ‘오토노미+’를 출시할 계획이라고 밝혔다. 이 서비스는 운전자의 주시와 개입이 이뤄지는 가운데 주행을 보조하는 역할을 담당할 것으로 보인다.

리비안은 내년 생산을 시작하는 스포츠유틸리티차(SUV) R2에 자체 설계 칩인 ‘리비안 자율주행 프로세서 1’을 탑재할 예정이다. 대만 TSMC가 생산하는 이 칩은 리비안의 차세대 ‘자율주행 컴포트 모듈3’를 구동한다. 리비안은 자체 AI 칩과 모듈을 기존 차량에 모두 탑재한다는 구상이다.

오토노미+는 한 번에 2500달러(약 368만원)를 내고 소프트웨어를 구매하거나, 월 49.99달러(약 7만원)를 지불하고 원하는 만큼 이용할 수 있다. 경쟁사인 테슬라의 감독형 FSD와 비교하면 저렴하다. 테슬라의 FSD는 선불 8000달러(약 1179만원) 또는 월 99달러(약 15만원)에 판매되고 있다.

자율주행 경쟁에서 현재 가장 빠른 행보를 보이는 곳은 테슬라다. 테슬라의 감독형 FSD는 운전자가 핸들에 손을 델 필요 없이 전방만 주시하면 경로 탐색, 조향, 차선 변경, 주차 등을 자율 수행한다. 지난해 7월 미국 소비자에게 배포된 데 이어 올해 국내에서도 사용할 수 있게 됐다. 이미 자동차 관련 온라인커뮤니티와 유튜브 등을 통해 감독형 FSD를 활용해 서울, 부산 등 주요 도시의 복잡한 도로를 주행하는 모습이 퍼져 나가고 있다.

제너럴모터스(GM)도 자율주행 기술 상용화에 본격적으로 나서고 있다. 슈퍼 크루즈는 캐딜락 대형 럭셔리 SUV 에스컬레이드에 3년간 무료로 제공된다. 슈퍼 크루즈는 도심에서는 사용이 불가하지만, 국내 고속도로와 주요 간선도로 등에서 손을 떼고도 주행할 수 있도록 돕는다.

글로벌 업체 간 기술 경쟁이 치열해지는 가운데 현대차 역시 기술 개발 담당 리더십을 교체하며 자율주행 고도화에 박차를 가하고 있다. 현대차는 이달 양대 연구개발 조직인 첨단차플랫폼(AVP) 본부와 연구개발(R&D) 본부 수장을 교체했다. 현대차·기아 연구개발 조직은 미래 차에 초점을 맞춘 ‘AVP 본부’와 기본적인 연구개발을 담당하는 ‘R&D 본부’로 나뉜다.

업계에서는 테슬라의 감독형 FSD가 국내외에서 크게 주목받는 등 미래 차 경쟁이 격화하자 현대차그룹이 세대교체를 통해 분위기 쇄신에 나선 것이라는 분석이 나온다. 일각에선 리더십 공백으로 기술 개발에 난항을 겪을 것이란 우려도 제기됐지만, 현대차는 기존 프로젝트를 차질 없이 추진한다는 구상이다.

실제로 장재훈 현대차그룹 부회장은 양대 개발조직 수장 교체가 알려진 뒤 “소프트웨어 중심 모빌리티 기업으로의 전환은 현대자동차그룹의 생존과 미래가 걸린 결코 타협할 수 없는 목표”라며 “외부의 근거 없는 소문이나 억측에 흔들릴 때가 아니다”라고 강조했다.

장 부회장은 포티투닷과 AVP 본부가 협업하고 있는 미래차 개발 프로젝트 ‘XP2·XV1’에 대해서도 변함없이 추진될 것이라고 설명했다. 포티투닷은 최근 자율주행 담당 AI인 ‘아트리아 AI’의 실험주행 영상을 공개하며 자신감을 드러낸 바 있다. 실험 영상에서 현대차 아이오닉6 기반의 시험차는 운전자가 운전대에서 손을 뗀 상태로도 좌회전, 정차, 차로 변경 등을 해냈다.

현대차는 리더십 교체를 통해 분위기를 쇄신한 뒤 내년 8월 자율주행 기술을 총망라한 ‘SDV 페이스카’를 공개할 예정이다.

이호근 대덕대 미래자동차학과 교수는 “테슬라의 FSD가 도심에서도 준수한 운전 실력을 보이며 국내에서 크게 인기를 끌고 있지만, 운전자 주의 소홀 등 안전 문제도 남아있는 상황”이라며 “현대차 역시 기술 완성도와 빠른 시장 진출 사이에서 균형을 맞춰 지속적인 성장이 필요하다”고 설명했다. 권제인 기자