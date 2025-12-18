블랑제리∙E베이커리서 판매…딸기 가득 케이크·9980원 가성비 제품도

[헤럴드경제=박연수 기자] 신세계푸드가 연말을 맞아 이마트 내 ‘블랑제리’와 ‘E베이커리’에서 다양한 크리스마스 케이크(사진)를 선보인다. ‘홀리데리 떠먹는 케이크’ 4종에 이어 시그니처 딸기 케이크 등을 추가했다.

‘딸기에 무너진 생크림 케이크(2만7980원)’는 상단 토핑으로 생딸기를 한가득 올렸다. ‘베리메리 케이크(1만9980원)’는 부드러운 시트사이에 딸기잼을 겹겹이 쌓고, 그 위에 통으로 올린 생딸기가 매력이다. 여러 층으로 쌓은 크레이프에 신선한 딸기와 블루베리를 번갈아 올린 ‘홀리데이 딸기크레이프 케이크(2만5980원)’도 한정으로 선보인다.

‘홀리데이 떠먹는 고구마 케이크(9980원)’도 추가했다. 딸기, 귤, 티라미수, 오레오 등 제철 과일과 인기 재료를 활용한 떠먹는 케이크의 후속 제품이다. 가성비를 앞세운 ‘홀리데이 떠먹는 케이크’ 4종은 출시 10일 만에 누적 판매량 1만5000개를 돌파할 정도로 인기를 얻고 있다.

먼저 선보인 ‘홀리데이 떠먹는 베리산타 케이크’는 딸기잼과 생딸기 토핑으로 귀여운 산타 모양으로 연출했으며, ‘홀리데이 떠먹는 귤 케이크’는 부드러운 슈크림에 귤과 한라봉잼을 담았다. ‘홀리데이 떠먹는 티라미수 케이크’는 정통 티라미수의 풍미를, ‘홀리데이 떠먹는 오레오 케이크’는 오레오 쿠키와 쿠키 크림의 맛을 즐길 수 있다.

한편 신세계푸드는 초록우산과 함께 케이크 판매와 연계한 연말 기부캠페인 ‘러브 투게더(Love Together)’를 진행한다. 지난 2일부터 10일까지 전국 이마트 베이커리 매장에서 ‘홀리데이 떠먹는 베리 산타 케이크’가 판매된 수량만큼 어린이들에게 기부할 계획이다.