동대문구, 초록우산·희망복지위·교회 후원 연계 물품·후원금 전달…“양육 부담, 지역이 함께 나눈다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구가 지역 내 ‘일곱째 아이’ 출생 가정을 찾아 축하와 응원의 마음을 전했다.

동대문구(구청장 이필형)는 16일 회기동 주민센터에서 다자녀 가정을 격려하는 행사를 열고, 민간 후원과 연계한 지원 물품과 후원금을 전달했다.

이번 행사의 주인공은 동대문구에 거주하는 양영준·김운자 부부다. 부부는 지난 11월 12일 일곱째 아이를 자연분만으로 출산했다.

구는 “다자녀 가정이 보여주는 따뜻한 가족 문화가 지역사회에 긍정적인 울림을 준다”며 “저출산 시대에 출산과 양육이 개인의 부담으로만 남지 않도록 지역이 함께 돕는 분위기를 만들기 위해 마련한 자리”라고 설명했다.

행사는 공공의 축하에 민간의 손길이 보태지며 의미를 더했다. 초록우산재단과 회기동 희망복지위원회, 산정현교회 등이 참여해 대상 가정에 물품과 후원금을 지원했다.

구 관계자는 “행정이 먼저 손을 내밀고, 지역의 민간 자원이 함께 움직이는 방식으로 촘촘한 돌봄을 이어가겠다”고 했다.

이필형 구청장은 “2025년 11월 말 기준 동대문구 출생아는 1593명으로 집계됐다”며 “초저출산 시대에 출산·양육이 어느 가정에도 고립되지 않도록 지역사회가 함께 돕는 안전망을 강화하겠다”고 말했다.

동대문구는 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 조성을 위해 부모급여·아동수당 등 기본 지원과 함께 첫만남이용권, 임산부교통비 및 산후조리경비 지원, 다자녀입학축하금, 출생축하용품, ‘서울엄마아빠택시’ 등 출산·양육 정책을 연계해 지원하고 있다.

구는 앞으로도 다자녀 가정에 대한 지역 기반 지원을 넓히며, 출산과 양육을 “함께 축하하고 함께 책임지는 문화”로 확산시키겠다는 계획이다.