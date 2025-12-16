16일 오후 문체부 대통령 업무보고 “K-팝 글로벌 확산 힘 쏟을 것” “국립중앙박물관 세계 3대 박물관으로”

[헤럴드경제=손미정 기자] 문화체육관광부가 16일 K-팝 진흥을 위해 5만석 규모의 돔구장을 짓는 등 전방위적인 공연환경 개선 정책을 마련한다. 한국 영화 산업 활성화와 국립중앙박물관 증설 등 K-컬쳐 진흥과 지원도 강화한다.

최휘영 문체부 장관은 이날 세종시 정부세종컨벤션센터 진행된 문체부의 대통령 업무보고에서 “K-팝의 세계적 위상이 더욱 확고해질 수 있도록 글로벌 확산에 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.

우선 K팝 공연장 부족 문제를 해결하기 위해 공연장 확충을 추진한다. 이 자리에서 최 장관은 단기적으로는 지방 체육시설들을 공연장으로 활용하고, 중기적으로는 현재 진행 중인 서울 아레나와 고양 아레나 건설을 통해 공연장을 확보하겠다는 계획을 밝혔다.

장기적 목표는 5만명 이상을 수용할 수 있는 돔구장을 짓는 것이다. 최 장관은 “우리도 5만석 규모의 돔구장을 갖춰야 할 필요가 있다”며 “스포츠용 돔구장을 공연장으로 쓰는 일본과 달리 우리는 미리 스포츠와 공연 양쪽을 다 반영해 계획하고 있다”고 말했다.

침체한 한국 영화 산업을 활성화하기 위한 지원 정책도 보고했다. 최 장관은 “영화·영상 산업이 산업적으로 결실을 맺을 수 있도록 다양한 전략을 구사하겠다”며 “‘극장 가치의 재발견 프로젝트’와 함께 ‘구독형 영화 패스 제도’를 도입해 극장 관객 수를 다시 회복할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

문화유산을 활용한 K-컬처 진흥에도 나선다. 최 장관은 “국립중앙박물관을 더 편안하게 관람할 수 있도록 증설 계획을 세워서 세계 3대 박물관으로 키우겠다”며 “우리가 남기는 모든 디지털 자산을 후세에 안전하게 물려줄 수 있도록 ‘디지털 외규장각’을 세우는 프로젝트도 착수하겠다”고 말했다.

더불어 최 장관은 기초예술 진흥을 위해 복지·금고 등 생계 지원책을 강화하고, 문학·연극·미술 등 다양한 기초 예술의 창작 지원을 확대하겠다는 방침도 밝혔다.

이와 관련해 이재명 대통령은 최 장관에게 “한국적 문화를 산업으로 키우자고 해서 현장에 계시던 분을 장관으로 모셨더니 순수예술은 어떻게 되는거냐란 지적이 많았다”며 “돈 되는 것만 하겠다는 의구심을 가질 수 있는데, 보안책이 있냐”고 질문했다.

최 장관은 이 대통령의 질문에 대해 “K-컬처의 기반은 기초 예술이다. 단순히 지원 개념이 아니라 기반을 다지는 개념”이라면서 “토양이 강해져야 K-컬처를 이끄는 사람들이 계속 나올 수 있다. 투자의 관점에서 기초 예술을 적극적으로 지원하고 있다”고 답했다.