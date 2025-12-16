[헤럴드경제=고재우 기자] KT 차기 최고경영자(CEO) 후보가 박윤영 전 KT 사장으로 16일 결정됐다. 박 후보는 내년 3월 주주총회를 거쳐 KT 대표로 선임될 예정이다.

박 후보는 30년 넘게 KT에 몸담은 ‘KT맨’이다. 지난 1992년 네트워크기술연구직으로 한국통신(현 KT)에 입사해 기업부문장 등을 역임했다.

매번 CEO 선임 때마다 후보 물망에 오를 만큼 ‘전문성’이 가장 큰 강점이란 평가다. 김영섭 대표 선임 당시 최종 후보 3인까지 올랐고, 구현모 전 대표 선임 때에도 유력한 후보군에 이름을 올린 바 있다.

KT 대표로 정식 취임 후 직면할 상황은 녹록지 않다. 지난 9월 발생한 KT 소액결제 피해 및 개인정보 유출 사태 수습이 최우선이다.

KT 이사회는 “KT 사업 경험과 기술 기반의 경영 역량을 바탕으로 디지털 전환(DX)·기업간거래(B2B) 분야에서 성과를 거둔 인물”이라고 박 후보자를 평가했다.

박 후보는 주주와 시장과의 약속을 유지해야 한다는 점을 강조하며, 실질적 현안 대응 방안을 제시한 것으로 전해졌다. 이사회는 이러한 역량을 바탕으로 박윤영 후보가 KT의 미래 경쟁력 강화를 이끌 적임자라는 판단을 내렸다.

김용헌 KT 이사회 의장은 “박 후보가 새로운 경영 비전 아래 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 변화와 혁신을 주도할 것”이라며 “나아가 대내외 신뢰를 조속히 회복하며 이해관계자와의 협력 관계를 구축할 적임자라고 판단했다”고 밝혔다.