“친청 분류되지만 당대표와 큰 인연 없어” “최고위원 당선 시 1인1표제 재추진”

[헤럴드경제=주소현 기자] 문정복 더불어민주당 의원은 16일 “당정 관계를 흔들림 없이 원칙 위에 세우겠다. 당과 대통령실의 갈등을 부추기는 정치에는 단호히 선을 긋겠다”며 최고위원 출마를 선언했다. 또 문 의원은 “당의 분열을 키우는 주장에는 단호히 선을 그었다”며 “이재명을 지키는 일은 당원의 명령이자 민주당의 원칙이기 때문”이라고 덧붙였다.

문 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 하나로 단단한 민주당을 만들기 위해 민주당 최고위원 선거 출마를 선언한다”며 이같이 말했다.

이어 문 의원은 “2026년 지방선거는 이재명 정부의 국정과제를 안정적으로 완수할 수 있느냐를 가르는 중대한 분기점”이라며 “그 출발점은 당의 단결이다. 당과 대통령, 정부와 국회가 흔들림 없이 같은 방향으로 나아가도록 민주당은 더욱 단단해져야 한다”고 말했다.

문 의원은 “친명을 말해야 한다면 그 맨 앞에 문정복이 있다”며 친명(친 이재명)임을 자처했다. 최고위원 보궐선거에서 표면화된 친명 대 친청(정청래) 대결 구도에 선을 그은 것으로 풀이된다. 문 의원은 정청래 지도부에서 당 조직사무부총장을 맡는 등 친청(친 정청래) 계로 분류된다. 문 의원은 “말이 아니라 행동으로 이재명을 지켜왔다”며 김건희 주가조작·50억 클럽 쌍특검 관련 86일간의 농성과 이재명 대통령 대표 시절 체포동의안 가결 등을 꼽았다.

명청 구도에 대한 입장을 묻자 문 의원은 “민주당을 친청, 친명으로 갈라놓는 건 없어야 할 일이라고 생각한다. 저는 친청으로 분류되지만, 사실 당대표와 큰 인연은 없다”며 “이 대통령과 인연이 훨씬 더 깊고 당 대표 시절 돕고 앞서서 투쟁했던 사람으로서 친청 친명으로 가릴 때가 아니라 모두 원팀 민주당으로 될 때라고 생각한다”고 강조했다.

아울러 지방선거 승리를 위한 공정하고 예측할 수 있는 경선, 당원 참여형 의사결정 구조 확대 등 당원주권제도 구현 등을 공약했다. 문 의원은 “당을 지켜온 당원 한 분 한 분의 뜻에서 출발해야 한다”며 “당원이 원하고, 당원이 동의하고, 당원이 결정한 길이 곧 민주당이 가야 할 길이라고 믿는다”고 했다.

특히 문 의원은 정 대표가 추진했다 좌초된 ‘1인1표제’ 재추진을 공약했다. 문 의원은 출마선언문을 읽기 앞서 “당원 간 이견도 있었지만 당헌당규 개정에서 정족수 부족으로 부결된 권리당원·대의원 1인1표를 최고위원이 된다면 다시 추진해서 진정한 당원 주권 정당으로 거듭나는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

최고위원 당선 시 1인1표 재추진 계획을 묻는 질문에 “1인1표제는 다소 논란은 있지만 방향성에 대해서 그 누구도 의심하지 않는다”면서도 “다만 논의될 때 저희가 적극적으로 대처하지 않았다. 스스로 자기검열 심했다”고 답했다.

그러면서 “대다수의 권리당원 뜻이 그렇고 의원들도 추가 논의를 통해서 1인 1표제에 대해서 전반적으로 반대하지 않고 전략지역에 대한 가중치 여부를 논의하는 과정만 있으면 수긍하겠다는 연락을 주셨다”며 “홍보 시간이 부족하고 미온적 태도로 부결됐다고 생각한다”고 했다.