법 명칭 ‘12·3 윤석열 비상계엄’ 빼고 ‘내란·외환’으로 일반화

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 내란전담재판부 설치법의 위헌 소지를 없애기 위해 해당 재판부를 2심부터 설치하고 재판부 판사 추천 과정에서 법원 외부 인사를 전면 배제하기로 했다.

민주당은 16일 국회에서 열린 의원총회에서 이같이 의견을 모았다고 박수현 수석대변인이 브리핑에서 전했다.

박 수석대변인은 내란전담재판부 판사 추천위원회와 관련 “내부인으로 구성하는 쪽으로 방향이 잡혔다”고 말했다.

기존 안에는 헌법재판소장·법무부 장관·판사회의에서 추천한 총 9명이 추천위를 구성하도록 규정돼 있어 위헌적이라는 지적이 나온 바 있다. 이런 논란을 불식하고자 추천위원 추천권을 법원이 갖고, 추천위원 또한 법원 내부인으로 구성하도록 조항을 수정한다는 게 박 수석대변인의 설명이다.

아울러 내란전담재판부 판사를 ‘대법관 회의를 거쳐 대법원장이 임명한다’는 조항을 추가하기로 했다.

민주당은 기존 안에서 1심부터 설치하도록 한 내용도 수정, 내란전담재판부를 2심부터 설치키로 당내 의견을 모았다.

기존 법명으로 정한 ‘12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안’은 ‘내란 및 외환에 관한 특별전담재판에 관한 특별법’으로 수정키로 했다.

이에 대해 박 수석대변인은 “(기존 법명이) 처분적 법률이라는 점을 제거하기 위한 것”이라며 “(법명을) 일반화하는 방향으로 정리됐다”고 전했다.

이 밖에 그는 기존 안에 있던 내란범의 사면 제한 규정, 내란·외환 관련 범죄에 대한 구속기간 1년까지 연장 가능 규정 문제에 대해선 “오늘 언급하기엔 적절치 않다”며 “세밀하게 다듬어 성안할 때 말하겠다”고 말했다.