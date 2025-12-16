해치 ‘서울라이트 DDP’ 222m 파사드서 첫 대뷔 15년 만에 새 디자인 해치, ‘패턴 아트’로 메시지 전달

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울의 상징이자 수호의 의미를 지닌 해치가 DDP(동대문디자인플라자)의 겨울 밤을 빛으로 수놓는다.

서울시는 오는 18일부터 31일까지 열리는 ‘서울라이트 DDP 2025 겨울’ 행사에서 해치 캐릭터를 활용한 미디어아트 작품 ‘SEOULFUL WINTER(서울풀 윈터)’를 DDP 외벽 222m 비정형 미디어파사드를 통해 선보인다고 밝혔다.

‘서울라이트 DDP 2025 겨울’은 “EverGlow[영원히 빛나는 장(場)]”라는 주제 아래 누구나 즐길 수 있는 크리스마스 타운 공간 조성과 화려한 겨울 축제의 장을 여는 것이 목표다. 이번 행사에는 서울시 대표 캐릭터인 해치와 소울프렌즈를 비롯하여 라인프렌즈, 이야이야앤프렌즈 등 인기 캐릭터 IP가 총출동한다.

이번 ‘SEOULFUL WINTER’는 15년 만에 새로운 디자인으로 재탄생한 서울의 대표 캐릭터 해치를 패턴 아트(Pattern Art)로 재해석한 작품이자, 해치의 첫 번째 서울라이트 데뷔작이다.

해치 캐릭터가 가진 ‘도시 수호자’의 상징성에 주목해 이번 작품 속에 시민의 안녕을 비는 마음과 희망, 다채로움의 메시지를 담아냈다.

연말을 맞은 서울의 겨울 하늘 아래, 해치와 프렌즈가 함께 어우러져 누구에게나 열려 있는 따뜻한 도시, 서로를 환하게 비추는 서울의 이미지를 시각적으로 구현할 예정이다.

‘SEOULFUL WINTER‘는 DDP 외벽의 굴곡진 표면 특성을 고려하여 직관적이고 가시성 높은 패턴 아트로 연출되었다.

해치를 패턴 아트로 구현했고 주작·현무·백호·청룡을 모티브로 한 프렌즈 캐릭터를 추가했다.

이번 해치 미디어아트 ‘SEOULFUL WINTER’ 제작에는 미디어아트 레이블 버스데이(VERSEDAY)가 참여했다. 버스데이는 미디어아트를 기반으로 도시와 공간, 브랜드에 새로운 경험을 제안하는 전문 레이블로, DDP를 비롯한 여러 랜드마크에서 예술성과 대중성을 겸비한 미디어아트를 선보이며 국내외 디자인 어워드 수상을 통해 그 작품성을 인정받고 있다.

이영미 서울브랜드담당관은 “서울라이트 겨울 행사가 열리는 DDP는 외국인 관광객과 젊은 세대가 열광하는 연말 명소”라며, “이곳에서 선보이는 ‘SEOULFUL WINTER’를 통해 서울의 대표 캐릭터 해치가 글로벌 IP로 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라고 전망했다. 또한, “화려한 빛과 다정한 해치와 친구들의 퍼레이드가 시민들의 마음까지 설렘으로 가득 채워줄 것으로 기대한다”고 말했다.