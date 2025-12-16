온리유-비에나래, 돌싱남녀 536명 설문

[헤럴드경제=한지숙 기자] 재혼을 희망하는 돌싱 남성 3명 중 1명은 전 배우자와의 결혼 실패 원인에 대해 ‘외모 등 상대의 장점에 눈이 멀었기 때문’이라고 생각하는 것으로 나타났다.

돌싱 여성의 경우 ‘설마 하고 믿었다’라는 응답이 가장 많았다.

16일 재혼정보회사 온리유가 결혼정보업체 비에나래와 함께 지난 8~14일 전국 재혼 희망 돌싱 남녀 536명(남녀 각 268명)을 대상으로 진행한 설문 조사 결과를 보면 ‘전 배우자와의 결혼 실패 요인을 결혼 전에 미리 도려내지 못한 이유가 무엇이라고 생각합니까’라는 질문에 남성 응답자의 35.1%가 ‘(외모 등 상대의) 장점에 눈이 멀었다’라고 생각하는 것으로 집계됐다.

남성 응답자는 이어 ‘설마 하고 믿었다’(28.7%), ‘결혼 후에 문제가 발생했다’(22.0%), ‘상대가 철저히 숨겼다’(14.2%) 순으로 답했다.

여성 응답자는 32.1%가 ‘설마 하고 믿었다’라고 답해 가장 높은 비중을 차지했다.

여성 응답자는 ‘(경제력 등 상대의) 장점에 눈이 멀었다’(26.1%), ‘결혼 후에 문제가 발생했다’(23.5%), ‘상대가 철저히 숨겼다’(18.3%) 등의 순서로 답변했다.

손동규 온리유 대표는 “결혼하려는 사람들이 배우자감을 고르는 행태를 보면 결혼을 하기도 전에 이혼의 전조가 나타나는 경우가 많다”면서 “결혼 생활을 하는 데 필요한 성격이나 가치관, 생활 자세 등을 간과하고 외모나 경제력 등을 지나치게 강조하는 데서 비롯된다”라고 말했다．