최대 100만 원 현금 응모 기회 제공

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행(은행장 고병일)은 16일부터 2026년 2월 28일까지 광주은행 Wa뱅크 이용 고객을 대상으로 ‘333 트리플 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 Wa뱅크를 통해 다양한 금융상품을 보다 쉽고 편리하게 가입할 수 있도록 지원하고, 상품 가입 개수에 따라 혜택을 확대 제공하는 고객 참여형 이벤트다.

이벤트 기간 동안 Wa뱅크를 통해 대상 금융상품을 신규 가입한 고객에게는 리워드 쿠폰, 현금 응모권, 커피 쿠폰 등 상품별 다양한 혜택이 제공된다.

이벤트 대상 금융상품은 ▷입출금계좌 ▷원화적금 ▷원화예금 ▷외화적금 ▷외화예금 ▷개인형IRP ▷신용카드 등 총 7종으로, 2025년 11월 30일 기준 미보유 상품을 신규 가입한 경우에 한해 혜택이 적용된다.

혜택은 가입 상품 개수에 따라 차등 지급된다.

모든 혜택은 지급일 전일 기준 계좌 정상 유지 및 마케팅 수신 동의(휴대폰 문자)를 완료한 고객에 한해 제공된다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 가까운 영업점 또는 광주Wa뱅크 앱, 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

광주은행 송석현 디지털금융센터장은 “이번‘333 트리플 이벤트’는 상품 가입 단계별로 혜택이 자연스럽게 확대되는 구조로, 고객이 금융상품을 보다 즐겁게 경험할 수 있도록 기획했다”며, “앞으로도 고객 만족을 최우선으로 실질적인 혜택과 차별화된 디지털 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.