국회의원회관 제2세미나실서 토론회 개최 ESS 산업 육성 필요성 논의

[헤럴드경제=서재근 기자] 배터리산업협회는 국회 이차전지 포럼 주최 ‘에너지저장장치(ESS) 수요시장 활성화와 배터리산업 성장 전략’ 토론회가 국회의원회관 제2세미나실에서 개최됐다고 16일 밝혔다.

이번 토론회는 새정부 출범 이후 국회 차원에서 최초로 개최되는 ESS 정책 토론회로 새 정부의 기후 대응 및 탈탄소 전환 정책으로 중요성이 커진 ESS 산업을 신성장동력으로 육성하기 위한 방안을 논의하기 위해 배터리산업협회 주관으로 진행됐다.

박성민 대표 의원은 개회사를 통해 “ESS는 전력 분야뿐 아니라 제조업·데이터산업·디지털 전환을 아우르는 새로운 성장 플랫폼”이라며 “규제는 줄이고, 시장은 키우며, 안전과 경쟁력은 함께 높일 수 있는 다양하고 건설적인 의견이 제시되길 기대한다”고 말했다.

신영대 대표 의원은 “국내 ESS 생태계는 침체기를 겪고 있으나, 위기를 극복하고 다시 비상할 골든타임”이라며 “불합리한 규제 정비를 통한 신뢰도 제고, ESS 중앙계약시장 등 혁신적 전력시장 제도의 정착, 정당한 보상을 받을 수 있는 시장 환경 마련 등 정책적 뒷밤침을 다하겠다“고 밝혔다.

이상휘 연구책임위원은 “ESS는 단순히 시장의 한 영역이 아니라 국가가 어떤 산업을 지향할 것인가를 보여주는 전략적 지표”라며 “기술 개발과 시장 혁신뿐만 아니라 정책·제도적 여건을 함께 정비하는 종합적 접근”으로 국회 이차전지 포럼을 통해 제시된 의견이 “정책과 제도 개선으로 이어질 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다“고 강조했다.

토론회 주요 내용으로는 ▷국내외 ESS 시장동향 ▷국내 ESS 경쟁력 평가 ▷국내 ESS 활성화 정책 과제 ▷해외시장(북미, 유럽) 협력강화 방안 등 정부·산업계·학계 전문가들이 참여해 실효성있는 논의가 이뤄졌다.

특히, 업계는 취약한 국내 ESS 생산기반 확충을 위해 국내 생산촉진 세액공제 제도의 조속한 입법 추진을 요청했다. 최근 리튬·인산·철(LFP) ESS 공급망 투자가 확대되는 가운데 국내 생산세액공제 제도가 도입된다면, 관련 투자를 가속화하는 효과와 더불어 에너지 안보 대응 역량도 제고될 것으로 기대했다.

박태성 한국배터리산업협회 상근부회장은 “정부가 앞장서 ESS를 새로운 전략산업으로 육성하기 위한 중장기 발전 로드맵을 마련해야 한다”며 “새정부의 재생에너지 목표의 상향 조정과 분산에너지 ESS 활성화 정책에 따라 ESS 설치 목표 또한 새로이 상향 조정돼야 한다. 아울러 제12차 전력수급기본계획 수립할 때 이를 반영해야 할 것”이라고 가조했다.

이어 “글로벌 ESS 경쟁력 확보를 위해 장주기 ESS, 화재 안전, 나트륨이온 등 차세대 배터리 셀·소재·부품 및 인공지능(AI) 기반 에너지관리시스템(EMS) 기술개발 등 차세대 ESS R&D 지원을 획기적으로 확대해야 한다”고 덧붙였다.