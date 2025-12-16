[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 장영란이 과거 자신을 무시했던 연예인들을 언급했다.

15일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 배우 김성령, 하지원, 방송인 장영란이 게스트로 출연했다.

이날 정호철은 “누나가 (방송 활동한 지) 20년 넘지 않았나. 초반에 누나를 밟은 사람들이 많았을텐데 그걸 어떻게 했냐”며 궁금해했다.

이에 장영란은 “날 밟은 사람들이 많은데 그 사람들이 돌변해서 요새는 (유튜브 채널) ‘A급 장영란’에 나와도 되느냐고 묻는다. 아니면 만났을 때 ‘어머’ 하면서 반갑고 공손하게 인사해줄 때가 있다”고 답했다. 그러면서 “그때 밟혔을 때 복수하고 싶진 않았는데 ‘이게 복수구나’라는 생각을 한다. 사람을 밟는 건 아니지만 그럴 때 행복감을 느낀다”고 덧붙였다.

하지원이 “그 사람은 기억 못 하는 것 아니냐”고 묻자 장영란은 “(기억)할 거다. 할 수밖에 없는 게 그동안 내가 리포터를 하고 같이 만나지 않았냐. 알 것 같다”고 말했다.

그러자 신동엽이 실명을 공개하라고 깜짝 제안을 하자 장영란은 “말하기 좀 그렇다. 너무 많아서”라며 “저는 앙금도 없다. 잘 잊어버려서 그걸로 막 갖고 다니는 스타일이 아니다. 기억도 잘 안난다”고 크게 웃었다.

이에 신동엽은 “그렇게 승화시킬 줄 알아야 한다. 그 사람들이 선물이다. 신이 널 진화시키고 성장시키기 위해 선물을 주는 것”이라며 “고난과 역경, 시련을 줘서 도달하게 만드는 거다”라고 장영란을 격려했다.

김성령 역시 “시련 없이는 인간이 나태해서 발전할 수 없다. 다 선물”이라고 했고 장영란은 “지금이 전성기인 것 같아 너무 행복하다. 선배님이 내 칭찬만 하니까 민망해 죽겠다. 주인공이 되는 게 어색하다”고 고마워했다.