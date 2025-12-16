16일 오전 서울 중구 서울광장에서 스케이트장 설치 공사가 진행되고 있다. 서울시는 올해 ‘윈터 링(Winter Ring)’을 테마로 스케이트장을 조성하며, 오는 19일부터 내년 2월 8일까지 운영한다.

임세준 기자


