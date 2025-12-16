“정치적 단체보다 친목 모임” 강조…“조만간 당 안팎 과제 논의할 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 초선 의원들은 16일 초선 모임 대표로 박상웅 의원을 선출했다.

박 의원은 이날 오전 국회에서 열린 초선 의원 회의 후 기자들과 만나 “새로 초선 의원 대표로 선출됐다”며 “이 모임은 정치적 단체라기보다 친목을 도모하고 소통을 우선하는 초선 모임”이라고 말했다. 이날 모임에는 곽규택·최은석·정성국·강명구·임종득·김소희·서천호·김재섭·김용태·서지영·고동진 의원 등이 참석했다.

그는 ‘당 현안은 논의하지 않았느냐’는 질문에 “오늘 그걸 하면 시간도 많이 걸리고 바깥에 오해가 생길 것 같아 빠른 시일 내 날을 잡아 당 안팎 과제들을 허심탄회하게 논의하기로 했다”고 답했다.

‘개별 발언을 한 의원은 없느냐’는 질문에는 “개별 발언을 한 분은 있지만 대외적으로 노출될 이유는 없다는 견해에 다들 공감했다”고 밝혔다.

앞서 전임 초선 의원 대표인 김대식 의원은 이날 모임 시작 전 취재진과 만나 “이재명 정부의 폭정과 더불어민주당의 입법 폭주 상황에서 야당으로서 싸워야 한다는 점을 부인하지 않는다”며 “다만 투쟁만으로 국민 마음을 얻을 수 없다는 현실도 분명하다”고 강조했다.

김 의원은 “강한 투사도 필요하지만 지방선거를 6개월 앞둔 지금은 국민 마음을 읽고 길을 제시하는 전략과 설계가 더 요구되는 시기라고 생각한다”며 “신임 초선 의원 대표가 장동혁 대표 체제와 긴밀히 호흡하며 초선 의원 총의를 하나로 모아 주기를 바란다”고 말했다.