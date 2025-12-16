폭설, 수해 등 자연재해 발생 시 인적·물적 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 15일(월) 폭설, 수해와 같은 자연재해에 보다 신속히 대응하기 위해 현대건설(대표이사 이한우)과 손을 맞잡았다.

구는 이날 구청에서 현대건설과 ‘민간위험시설물 긴급 복구 지원’을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 진교훈 구청장을 비롯해 김태희 현대건설 건축사업부장 등이 참석했다.

협약에 따라 양측은 자연재해 복구 활동에 적극 협력하기로 했다. 주요 내용은 피해 복구 작업에 필요한 굴삭기, 덤프, 지게차 등 장비 긴급 투입, 신속한 복구를 위한 대민지원 등이다.

진교훈 구청장은 “이번 협약으로 예기치 못한 자연재해가 발생했을 때 신속한 복구가 이뤄질 것으로 기대한다”며 “자연재해 대응 안전망을 더욱 공고히 구축해 나가겠다”고 말했다.

업무협약식과 함께 이웃돕기 성금 전달식도 진행됐다. 현대건설과 인창개발(회장 김영철)은 어려움에 처한 지역 주민을 위해 써달라며 성금 3000만 원을 기탁했다.