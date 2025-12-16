“계엄 주체인 윤석열, 국민에 대한 도리로 책임 인정·사과해야”…국힘 공식 사과 요구도 촉구

[헤럴드경제=김해솔 기자] 윤희숙 전 국민의힘 의원은 16일 “윤석열 전 대통령의 분명한 반성과 직접 사과를 요구한다”고 했다.

윤 전 의원은 이날 페이스북에 “우리는 윤 전 대통령과 단호하게 절연해야 한다. 그것이 보수 정당 재건의 출발점”이라며 이같이 적었다. 윤 전 의원은 윤 전 대통령 탄핵 전후로 당 혁신위원장과 여의도연구원장 등을 역임했다.

그는 “이재명 정부는 지금 사법 파괴를 필두로 국가의 근간을 무너뜨리고 있다. 국민들은 여당의 폭주를 제대로 견제할 세력을 고대하면서도, 국민의힘을 그런 존재로 인정하지 않고 있다”며 “불법 계엄으로 자유민주주의 질서를 파괴한 윤 전 대통령의 잘못에 대해 제대로 입장을 밝히지도 못하는 것이 현재의 국민의힘 모습이기 때문”이라고 지적했다.

아울러 “윤 전 대통령은 지금까지도 계엄이 정당했다며 자유민주주의를 희화화시키고 있다. 바로 이러한 모습이 당에 대한 배신이고 보수 진영에 대한 내부 총질”이라며 “그런데도 그에 동조하는 ‘윤 어게인’이 당의 얼굴로 비춰지고 있다. 이는 결국 ‘민주당 어게인’, ‘민주당 영원히’로 귀결된다”고 꼬집었다.

또 “당을 재건해야 민주당을 견제하고, 이재명 정부의 폭정을 막아 낼 수 있다”며 “저는 단호한 절연을 위해 계엄의 주체이며 결정권자인 윤 전 대통령에게 직접 사과를 요구한다”고 강조했다.

윤 전 의원은 “불법적 행위로 파면된 공직자로서 그 행위에 분명한 책임 인정과 사과를 하는 것이 국민에 대한 도리”라며 “한때 국민의 선택을 받은 대통령으로서 최소한의 도리와 책임을 보여 주기를 강력히 요구한다”고 했다.

그러면서 “국민의힘 역시 공식적으로 윤 전 대통령의 책임을 묻고 직접 사과를 요구해야 한다”고 덧붙였다.