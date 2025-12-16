[헤럴드경제=임세준 기자] 김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자가 16일 오전 서울 여의도 국회 학기술정보방송통신위원회에서 열린 인사청문회에서 의원들의 질의에 답변하고 있다.


