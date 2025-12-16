[헤럴드경제=임세준 기자] 김종철 방송미디어통신위원회 위원장 후보자가 16일 오전 서울 여의도 국회 학기술정보방송통신위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 선서를 하고 있다.
입력 2025-12-16 13:12:28
카카오톡 친구목록 오늘부터 복원…격자형 피드·친구목록 선택 가능해졌다
[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오가 카카오톡 친구탭 첫 화면을 개편 이전으로 복원한다. 카카오는 16일 “카카오톡 친구탭에서 친구목록을 바로 볼 수 있도록 하는 업데이트(버전 25.11.0)를 순차적으로 진행한다”고 밝혔다. 이에 따라 이날부터 이용자 상황에 맞게 업데이트가 순차적으로 이뤄진다. 이번 업데이트로 카카오톡 친구탭에서 친구 목록이 보여지는 화면
다카이치의 배짱?…일본은 어떻게 중국 없이 희토류 공급망 구축했나[딥스폿]
[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘유사시 대만 개입’ 발언으로 중일 갈등이 군사·경제 전선으로 확산하는 가운데 일본에 대한 중국의 ‘희토류 수출 통제’ 가능성이 부상하고 있다. 중국 정부가 여행과 문화행사 등 각종 교류를 제한하는 한일령(限日令)에 이어 일본 전투기를 향해 레이더를 조사(照射·겨냥해 비춤)하고 일본 수도 도쿄 북동쪽을 향해 전략전투기 경로를 상정하는 등 군사적 도발을 감행하고 있지만 다카이치 총리는 대만 발언을 철회하지 않고 있다. 중국의 다음 카드는 ‘희토류 통제’가 될 것이라는 전망에도 다카이치 내각은 크게 동요하지 않는 분위기다. 그 이유로는 일본이 2010년 센카쿠 분쟁 이후 15년간 희토류 공급망 다변화에 나서며 희토류 ‘탈중국’을 꾀했기 때문이란 분석이 나온다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 현재 일본의 중국산 희토류 의존도는 60%로, 2010년 85%에 비해 대폭 낮아졌다. 한국(80%이상), 미국(75%이상)이나 유럽(95%이
“입대 이유 이거였나”…‘이재용 장남’ 이지호 좌우명 화제
[헤럴드경제=김보영 기자] 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 지난달 해군 통역장교로 정식 임관한 가운데 임관식 당시 공개된 그의 좌우명이 뒤늦게 화제가 되고 있다. 지난달 28일 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 전광판에는 지호씨의 사진과 함께 “고통 없이 인간은 진화하지 못한다, 그러니 즐겨라”라는 좌우명이 소개됐다. 이 사진은 지난 6일 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 퍼지며 주목을 받았다. 네티즌 사이에서는 “왜 입대를 선택했는지 알 것 같다”거나 “쉽지 않은 길을 택한 이유가 느껴진다” 등의 반응이 나왔다. 2000년 미국에서 태어난 지호씨는 한국, 미국 복수 국적자였지만, 이번에 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만, 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다. 삼성가(家)에서 장교를 배출한 것
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판