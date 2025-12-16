- AI·기후테크·의료헬스케어 등 신성장 분야 중심 … 전문기관 스카우터 첫 참여 – 18개 기업 혁신기술 공개…국민평가단이 참여 해 공공조달 연계 가능성 검증

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 16일 서울지방조달청 대강당에서 ‘2025년 제4차 스카우터 데모데이’를 개최했다.

스카우터 데모데이는 전문가가 추천한 제품을 경연을 통해 혁신제품으로 발굴하는 행사로, AI·기후테크·바이오 등 신성장 분야 혁신기술을 보다 폭넓게 발굴키 위해 올해 12월 데모데이를 추가했다.

이번 데모데이에는 전문기관 스카우터가 처음 참여해 AI·의료헬스케어·로봇등 각 기관의 주력 산업을 중심으로 29개 유망제품을 추천했다. 조달청은 지난 10월 기존 개인 중심으로 운영되던 스카우터를 전문기관까지 확대해 연구개발특구 진흥재단 등 5개 기관을 전문기관 스카우터로 선정한 바 있다.

전체 76개 추천제품 중 본선에 오른 18개 제품에는 전문기관 추천 제품 5개가 포함됐으며, AI 기반 종합관세 플랫폼, 실시간 인파이프 검사로봇, 에어로졸형 지혈용품, AI 기반 장애인 의사소통 지원 시스템 등 다양한 혁신기술과 아이디어가 열띤 경합을 벌였다.

조달청은 이번 데모데이에서 선정된 혁신제품에 대해 공공판로와 함께 마케팅·금융·전문인력·수출 지원 등 다각적인 지원을 제공할 예정이다.

특히, 오는 2026년도 시범구매 규모를 824억원으로 대폭 확대해(전년대비 330억원 증액) 더 많은 혁신기업의 초기판로를 확보하고 성장기반을 더욱 강화할 계획이다.

강성민 조달청 차장은 “AI·기후테크 등 신산업 기술은 국가경쟁력과 공공문제 해결능력을 크게 높일 핵심분야”라며 “전문기관 참여 확대와 스카우터 추천체계 고도화를 통해 신산업 혁신기술이 공공서비스 현장에 보다 신속히 적용될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.